Самая веселая русская вечеринка города BAILE-bon отпразднует свой день рождения в таллиннском клубе Privé!

Торжественные декорации, праздничный торт, друзья, вкусные коктейли и танцы – все это вас ждет на дне рождения жаркой вечеринки BAILE–bon RUSSIAN STYLE!

Если вы устали и вам хочется почувствовать свободу и отдохнуть от ежедневного официоза, тогда вам просто необходимо попасть на латино-вечеринку по-русски – BAILE-bon RUSSIAN STYLE!

ФОТО: Максим Тооме

На самой веселой русскoй вечеринки города вас ждет:

Еще больше русской музыки: самые зажигательные русские и зарубежные танцевальные хиты и латино ритмы играет резидент DJ Bell.

Опытный инструктор Jorge Hinojosa (Эквадор) приглашает принять участие в интерактив-шоу, где обучит основным латино-движениям. Не пропустите возможность стать участником невероятного интерактивного шоу!

ФОТО: Максим Тооме

Обворожительные танцовщицы Go-Go всю ночь радуют глаз.

Невероятный сюрприз, ставший уже традицией, для гостей вечеринки – барабанное шоу, в процессе которого каждый сам сможет постучать в барабан и раскрыть свой творческий потенциал!

Зажигательные «мулатки» создадут атмосферу незабываемого праздника, отвлекут от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку! Когда еще представится такая возможность потанцевать в кругу очаровательных страстных бестий?

ФОТО: Промо

Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций заставит сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дадут сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья!

Окунитесь в праздник жизни и веселья, подарите себе новые ощущения и эмоции!

ФОТО: Максим Тооме

NB! Отдыхай красиво и удобно за ВИП-столиком. Заказ ВИП-столиков: на официальном сайте, +372 55 611 877 или marika@trai.ee

Вечеринка длится: 23.00 - 05.00

Билет 15€, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) – 10€

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли!

Больше информации на официальном сайте вечеринки!

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