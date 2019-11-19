Видео: врачи показали, как выглядят легкие после 30 лет курения

К ним в больницу поступил 52-летний мужчина, который вскоре скончался. Он значился донором органов, поэтому его без долгих тестов направили на операцию. Но, как только врачи достали легкие и осмотрели их, они поняли, что им придется отказаться от этого донора. Его легкие находились в таком состоянии, в каком не могли никому помочь.