Видео: врачи показали, как выглядят легкие после 30 лет курения

После таких кадров страшные картинки на пачках сразу теряют свою привлекательность. Ведь одно дело представлять себе что-то неопределенное, а другое — видеть прямые доказательства того, как сигареты убивают организм, сообщает Life.ru.
В Сети с невероятной скоростью стал распространяться ролик китайских врачей, осматривающих легкие погибшего пациента. Доктор Чен Дзингью из провинции Цзянсу, проводивший операцию, рассказал историю, стоявшую за этим видео.
К ним в больницу поступил 52-летний мужчина, который вскоре скончался. Он значился донором органов, поэтому его без долгих тестов направили на операцию. Но, как только врачи достали легкие и осмотрели их, они поняли, что им придется отказаться от этого донора. Его легкие находились в таком состоянии, в каком не могли никому помочь.
Не поймите нас неправильно, мы в Китае любим покурить, поэтому легкие с некоторой степенью повреждения тоже подходят для пересадки. Но этот случай был слишком запущенным,
— Доктор Чен Дзингью.