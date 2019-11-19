Бывшая «виагрянка» Миша Романова призналась, кто является отцом ее сына

Я рассчитывала, что в моей жизни все сложится по-другому: появится любящий мужчина, который станет мне мужем, затем у нас родится долгожданный первенец, мы будем счастливой семьей. Вышло же все совсем иначе: с отцом ребенка мы расстались еще до моей операции. Папа Мартина — молодой украинский режиссер. Я не называю его имени, потому что мы практически не общаемся, но он помогает ребенку. Мы с ним очень разные люди и решили даже не пытаться быть вместе только из-за сына. Уверена, на малыше это сказалось бы лишь негативно,