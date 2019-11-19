Вт, 19.11.2019
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Бывшая «виагрянка» Миша Романова призналась, кто является отцом ее сына

Миша Романова.

ФОТО: Nina Zotina/Sputnik

Экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова приоткрыла тайну личной жизни и сделала признание об отце своего сына Мартина, пишет Сегодня

Отметим, что долгое время певица держала в тайне рождение первенца, а когда поклонники узнали об этом, сразу начали приписывать отцовство известному артисту Максу Барских.

Но, оказалось, что украинский исполнитель и близкий друг Миши Романовой совсем ни при чем. Певица призналась, что родила Мартина от украинского режиссера. По ее словам, она с отцом ребенка расстались еще до рождения малыша и даже не пытались построить семью только лишь из-за ребенка.

Я рассчитывала, что в моей жизни все сложится по-другому: появится любящий мужчина, который станет мне мужем, затем у нас родится долгожданный первенец, мы будем счастливой семьей. Вышло же все совсем иначе: с отцом ребенка мы расстались еще до моей операции. Папа Мартина — молодой украинский режиссер. Я не называю его имени, потому что мы практически не общаемся, но он помогает ребенку. Мы с ним очень разные люди и решили даже не пытаться быть вместе только из-за сына. Уверена, на малыше это сказалось бы лишь негативно,

— рассказала певица изданию Woman.

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