Эта девушка выглядит красивой, если не знать, что она сын президента Аргентины

В целом Эстанислао Фернандес является типичным 24-летним представителем гик-культуры. Парень играет в видеоигры, стримя их в Twitch для 2,2 тысяч человек. Посещает различные фестивали и конвенты, а также косплеит популярных персонажей из игр, комиксов и фильмов. Но есть одна загвоздка — все эти персонажи исключительно женского пола.

Эстанислао любит откровенную одежду и густой макияж — как у драг-квин. Среди героинь, в которых перевоплощался парень, есть Малефисента, Харли Квинн, Женщина-кошка и Пикачу. Фото косплея он выкладывает в Instagram, где на него подписано 199 тысяч человек. Геймер не поддерживает образ постоянно: стримы он проводит в виде обычного парня, а на работу в страховую компанию надевает костюмы.

Девушка Эстанислао, с которой он встречается два года, поддерживает его увлечение, а отец даже гордится сыном. Альберто считает, что его сын очень творческий человек, который не стесняется выплескивать свою энергию разными способами.

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«Он самый лучший сын, какого я бы мог пожелать. Его косплеи такие запоминающиеся, что его приглашают на крупные фестивали, как «Комик-кон» в Нью-Йорке»,