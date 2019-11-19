Ксения Собчак закатила сыну шикарную вечеринку в честь дня рождения

Накануне, 18 ноября, сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнилось три года. Весь день мальчик принимал поздравления родных и близких и радовал семью чтением стихов, а вечером телеведущая закатила по случаю дня рождения наследника шикарную вечеринку, пишет Экспресс газета.
Как стало известно, праздник прошел по всем негласным канонам мероприятий, которые обычно устраивают для своих отпрысков звездные родители – с арендой ресторана, аниматорами, мультипликационными героями и прочими детскими развлечениями.
Собчак арендовала для Платона одно модное детское заведение, украсив его в стилистике известного мульфильма «Тачки». Повеселиться вместе с мальчиком пришел и его отец, а также старшая сестра – Полина. Позже гордые родственники опубликовали в Сторис фото и видео с праздника.
К слову, по случаю дня рождения сына Собчак с Виторганом продемонстрировали не редкость высокие отношения. Телеведущая и ее бывший муж рассыпались в благодарностях друг другу в соцсети, как будто и не было между ними того громкого скандала с изменой и последующего развода.