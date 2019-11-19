Ксения Собчак закатила сыну шикарную вечеринку в честь дня рождения

Как стало известно, праздник прошел по всем негласным канонам мероприятий, которые обычно устраивают для своих отпрысков звездные родители – с арендой ресторана, аниматорами, мультипликационными героями и прочими детскими развлечениями.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Собчак арендовала для Платона одно модное детское заведение, украсив его в стилистике известного мульфильма «Тачки». Повеселиться вместе с мальчиком пришел и его отец, а также старшая сестра – Полина. Позже гордые родственники опубликовали в Сторис фото и видео с праздника.

ФОТО: Скриншот с Instagram