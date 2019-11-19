Работники ресторанов рассказали, какую еду они никогда не закажут сами

В Интернете выяснилось, что официант, с улыбкой принимающий ваш заказ, внутри может содрогаться. На борде Reddit работники американских ресторанов поделились, что они бы никогда не стали пить и есть сами из того, что заказывают их клиенты.

Суп. Он никогда толком не остывает за ночь в большой таре и потому часами стоит чуть теплый.

Украшения в напитках. Лимоны, лаймы и апельсины никогда толком не моют, и буквально 95% времени официанты и бармены трогают их голыми руками.

Практически ничего, что не является нишевым для этого ресторана. Вы в рыбном ресторане? Вероятно, пицца будет фиговой. Пришли в пиццерию? Хумус будет не тот. Ну и так далее.

Трюфельное масло. Трюфелей в нем нет. Трюфельный запах в нем синтетический, и делается оно на основе нефтепродуктов. Тех, кто его ест, официанты считают за лохов. Источник: я официант в приличном месте.

Любой сырный соус (дип), как бы круто он ни звучал, по сути, представляет собой на 95% масло и творожный сыр. Серьезно, это половина дневной нормы калорий в маленькой мисочке.

Я работаю в ресторане национальной кухни, и я бы сказал: все, что не соответствует специализации. Например, большая часть детского меню (куриные наггетсы, чизбургер — вот это все). Все это просто замороженным покупается в супермаркете.

Побеспокойтесь лучше о льде в своем стакане.