Алина Кабаева купила участок на Рублевке за девять миллионов евро

Российские журналисты изучили данные Росреестра и пришли к выводу о том, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в июле 2018 года приобрела по договору купли-продажи 25 соток земли на Рублево-Успенском шоссе, причем примерная рыночная стоимость владения оценивается специалистами более, чем в девять миллионов евро, сообщает Topnews.
Как пишет Znak.com со ссылкой на «Открытые медиа», до июля 2018 года вся недвижимость семьи Алины Кабаевой «в основном» была зарегистрирована на ее родственников. В частности, Reuters отмечает, что семья спортсменки владеет участком в 45 соток и двумя особняками в «Успенском». Все это, по информации СМИ, оформлено на Анну Яковлевну Зацепилину - именно так зовут бабушку Алины Кабаевой.
Издание отмечает, что Любовь Михайловна Кабаева - так же зовут мать Алины Кабаевой - оформила в аренду на 49-летний срок участок в селе Эсто-Садок в Сочи в 2010 году, о чем есть данные ЕГРН и арбитражного суда. При этом журналисты подчеркивают, что женщине «эта недвижимость обходится меньше 300 рублей в день».
Эта информация вскрылась после изучения материалов Арбитражного суда, когда чиновники из Сочи решили поднять тариф, а арендаторы, в числе которых оказалась Любовь Кабаева, не согласились с этим решением и обратились в суд.
Учитывая другие объекты, принадлежащие семье Кабаевой, о которых СМИ писали раньше (шесть квартир в Москве и Санкт-Петербурге, два дома и 70 соток земли), журналисты оценили суммарную рыночную стоимость недвижимости в сумму примерно 1,25 миллиардов рублей (17 миллионов евро) без учета проданной земли в Городище.
Официальный представитель Алины Кабаевой не комментировал ситуацию.