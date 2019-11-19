Алина Кабаева купила участок на Рублевке за девять миллионов евро

Как пишет Znak.com со ссылкой на «Открытые медиа», до июля 2018 года вся недвижимость семьи Алины Кабаевой «в основном» была зарегистрирована на ее родственников. В частности, Reuters отмечает, что семья спортсменки владеет участком в 45 соток и двумя особняками в «Успенском». Все это, по информации СМИ, оформлено на Анну Яковлевну Зацепилину - именно так зовут бабушку Алины Кабаевой.

По утверждению СМИ, участок в «Успенском» Алине Кабаевой продал фигурист Антон Сихарулидзе, о чем можно прочитать в выписке из ЕГРН, и сделка состоялась по рыночной цене.

Издание отмечает, что Любовь Михайловна Кабаева - так же зовут мать Алины Кабаевой - оформила в аренду на 49-летний срок участок в селе Эсто-Садок в Сочи в 2010 году, о чем есть данные ЕГРН и арбитражного суда. При этом журналисты подчеркивают, что женщине «эта недвижимость обходится меньше 300 рублей в день».

Эта информация вскрылась после изучения материалов Арбитражного суда, когда чиновники из Сочи решили поднять тариф, а арендаторы, в числе которых оказалась Любовь Кабаева, не согласились с этим решением и обратились в суд.

Учитывая другие объекты, принадлежащие семье Кабаевой, о которых СМИ писали раньше (шесть квартир в Москве и Санкт-Петербурге, два дома и 70 соток земли), журналисты оценили суммарную рыночную стоимость недвижимости в сумму примерно 1,25 миллиардов рублей (17 миллионов евро) без учета проданной земли в Городище.