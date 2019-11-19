Россияне и белорусы покажут в ЦРК, что такое настоящий юмор, вы готовы развлекаться?

Лига Смеха – сверхпопулярное юмористическое шоу, в котором команды соревнуются в юморе и умении импровизировать. Во многом прообразом Лиги Смеха послужил КВН. В игре осталось все лучше от формата КВН – актуальный юмор, креатив, энергия и желание насмешить зрителя лучше, чем соперники. Но в то же время Лига Смеха предлагает зрителю много нового, современного и неожиданного! В игре Лиги Смеха каждый член жюри не просто оценивает выступления, но и является тренером-наставником одной из играющих команд и вместе со своей командой выступает во время конкурсов.

В первом полуфинале сыграют команды «Милая сборная» (Санкт-Петербург), Парижане (Минск), Зажигалка (Таллинн) и «Имени Кустурицы» (Минск).

Команда из Санкт-Петербурга «Милая сборная» хорошо знакома зрителям ЦРК. Петербуржцы уже много лет приезжают в Таллинн и становились чемпионами КВН Эстонии и призерами Высшей лиги. В этом году в формате Лиги Смеха «Милая сборная» играет вместе с популярной телеведущей Еленой Соломиной и от этого творческого тандема ждем яркого и интеллигентного юмора.

Таллиннская «Зажигалка» победила в первой игре сезона и большой вклад в победу внес «тренер» команды журналист Андрей Титов. Настоящая акула пера в костюме акулы произвела фурор, а «Громкий гороскоп» для слушателей Радио 4 стал одним из лучших номеров первой игры сезона.

Лучшие традиции белорусского юмора будет представлять женская команда «Имени Кустурицы», вместе с которой будет играть топ-стилист Денис Коваленко. Нас ожидает стильный юмор с самыми неожиданными сюжетными линиями. Первое выступление команды вместе с Денисом Коваленко стала самым ярким событием нынешнего сезона Лиги Смеха, и зрители с нетерпением ждут продолжения.

Минская команда «Парижане» выступает вместе со старейшиной района Кесклинн Владимиром Светом. Во многом команда прошла в полуфинал благодаря успешному выступлению в импровизационном конкурсе, но и домашние заготовки были на лучшем уровне.

В полуфинале команды сыграют три конкурса: Полотно, Разминку и конкурс «Пародия». Если «Полотно» уже знакомо таллиннскому зрителю, а «Разминка» в том или ином виде всегда является обязательной частью игры, то «Пародия» будет сыграна впервые. В этом конкурсе команда показывает короткую историю с участием известной личности, на которую и делается пародия.