Вт, 19.11.2019
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«Да, я его любовница»: объявилась разлучница Плющенко и Рудковской

Яна Рудковская

ФОТО: Mikhail Japaridze/TASS

На минувшей недели в российских СМИ появилась информация, что российский фигурист Евгений Плющенко на протяжении нескольких лет живет на две семьи. По слухам, в Санкт-Петербурге у него есть любовница.

Несмотря на то что Рудковская уже гневно прокомментировала эти слухи, в Сети все же таковая якобы объявилась, оставив комментарий под «банной» публикацией фигуриста, рассказывает Topnews.

«Баня - это наше всё», - гласит подпись к тематическому и семейному видео Евгения.

 И вроде бы семейный поход в баню ничего под собой не подразумевает, но не тут то было. На записи Плющенко показал, что уже с юных лет приучает 6-летнего сына к русской парной. Однако этот безобидный ролик вызвал бурное обсуждение подписчиков и насущной теме с супружеской изменой с любовницей-моделью.

Так одна из подписчиц отметила, что чемпион находится не в традиционной парной, а в сауне, что уже противоречит заявленному.

«Все вы знаете! Вы живете у Плющенко?». Но девушка оказалась не робкого десятка и написала следующую фразу: «Да. Я его любовница».

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