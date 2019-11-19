«Да, я его любовница»: объявилась разлучница Плющенко и Рудковской

На минувшей недели в российских СМИ появилась информация, что российский фигурист Евгений Плющенко на протяжении нескольких лет живет на две семьи. По слухам, в Санкт-Петербурге у него есть любовница.
Несмотря на то что Рудковская уже гневно прокомментировала эти слухи, в Сети все же таковая якобы объявилась, оставив комментарий под «банной» публикацией фигуриста, рассказывает Topnews.
«Баня - это наше всё», - гласит подпись к тематическому и семейному видео Евгения.
И вроде бы семейный поход в баню ничего под собой не подразумевает, но не тут то было. На записи Плющенко показал, что уже с юных лет приучает 6-летнего сына к русской парной. Однако этот безобидный ролик вызвал бурное обсуждение подписчиков и насущной теме с супружеской изменой с любовницей-моделью.
Так одна из подписчиц отметила, что чемпион находится не в традиционной парной, а в сауне, что уже противоречит заявленному.
«Все вы знаете! Вы живете у Плющенко?». Но девушка оказалась не робкого десятка и написала следующую фразу: «Да. Я его любовница».