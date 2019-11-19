«Да, я его любовница»: объявилась разлучница Плющенко и Рудковской

И вроде бы семейный поход в баню ничего под собой не подразумевает, но не тут то было. На записи Плющенко показал, что уже с юных лет приучает 6-летнего сына к русской парной. Однако этот безобидный ролик вызвал бурное обсуждение подписчиков и насущной теме с супружеской изменой с любовницей-моделью.