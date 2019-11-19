«Чуть сердце не остановилось»: звезда сериала «Кухня» оказалась на волоске от гибели

Это самый безбашенный поступок в моей жизни!!! И это самый экстремальный для меня выпуск "Орел и Решка" Россия Челябинск (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Я до сих пор плачу, когда это вижу!!! Мало того, что я выдержала мертвую петлю Нестерова в свободном падении, так я еще и закрыла форточку, которая открылась совершенно случайно и это случай на миллион,

Девушка добавила, что экстремальные развлечения не для нее, и она больше никогда не решится на подобный поступок. В свою очередь поклонники выразили беспокойство. Многие отметили смелость Марии и предположили, что полет с выполнением трюков мог стоить ей жизни.

"Ничего смешного не вижу!!! Глаза полные страха, слезы... сама еле держусь. Я ЗА экстрим всегда, но это жесть. Молодец, Машка", "Моя любименькая, вы пережили такой стресс! Это не допустимая ситуация! Я за вас до слез испугалась. Такой адреналин мужчинам по кайфу, нас, женщин, он разрушает. Берегите себя! И аккуратнее с выбором развлечений, если есть выбор.)", "Господи, чуть сердце не остановилось, это ж кошмарище, Мария вы героиня. Не делайте больше так. Очень страшно. Реально я заплакала от вида только", – высказались комментаторы.