На эстонском хуторе живут 25 видов животных, некоторые из них экзотические: смотрите, какая прелесть!

В Ярвамаа есть хутор, где семья содержит разных животных - енотов, варанов, черепах, осла и многих других экзотических животных. Всего 25 разных видов, пишет Uudised.tv3.ee.
Хозяйка хутора Марге Кальюсте сказала, что все началось шесть лет назад, когда она нашла это место и этот хутор. Сначала были кошки и собаки, потом появились курицы и лошадь, а на сегодняшний день парк животных стал уже очень разнообразным. Женщина вспоминает, как ей подарили варана, просто принесли домой, было страшно. На данный момент всех животных выращивают лишь для собственного удовольствия, но в будущем хозяева мечтают о небольшом парке с животными, но на всё это пойдет время.
Хозяйке больше всего нравятся лошади и кошки, но гостям больше всего нравятся еноты. Но еще в хозяйстве есть и мары - дальний родственник морской свинки, принадлежащий к классу млекопитающих и семейству полукопытных, крупный грызун может весить до 18 килограммов, но с ними стоит быть осторожными, у них легко может быть инфаркт.
Хозяйка хутора Марге знания о животных приобретает с помощью Google и при необходимости обращается с вопросами в зоопарк.
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