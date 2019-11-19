На эстонском хуторе живут 25 видов животных, некоторые из них экзотические: смотрите, какая прелесть!

Хозяйка хутора Марге Кальюсте сказала, что все началось шесть лет назад, когда она нашла это место и этот хутор. Сначала были кошки и собаки, потом появились курицы и лошадь, а на сегодняшний день парк животных стал уже очень разнообразным. Женщина вспоминает, как ей подарили варана, просто принесли домой, было страшно. На данный момент всех животных выращивают лишь для собственного удовольствия, но в будущем хозяева мечтают о небольшом парке с животными, но на всё это пойдет время.