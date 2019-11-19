Свершилось! Киану Ривз распрощался со статусом холостяка

По словам приятеля знаменитости, Киану основательно подготовился. Предложение руки и сердца состоялось в его доме. Актер украсил комнату множеством декоративных свечей и заказал еду из любимого итальянского ресторана избранницы. Самый важный в жизни вопрос он задал под запись одной из песен Фрэнка Синатры, которую оба обожают.

Отметим, Киану и Александра долгое время состояли в дружеских отношениях. Они познакомились еще в 2010-м году, когда Ривз попросил Грант оформить его первый поэтический сборник. С тех пор они тесно общались. Тем не менее, даже близкие друзья не предполагали, что между ними может завязаться роман.