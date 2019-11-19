Галерея: Юри Ратас собрал на завтрак богатых и знаменитых русских. Чем они там занимались?

Как отметил основатель Baltic Business Club Руслан Гогин, «залог успеха любой страны - это диалог между государством, бизнесом и гражданами». Премьер-министр и был приглашен на эту встречу, чтобы стать участником диалога. Ратас коротко рассказал о состоянии экономики в Эстонии: у нас наблюдается устойчивый рост, охватывающий все сектора, прогноз на будущий год, составленный министерством финансов, предполагает рост в 2,2%. Но, как попросил премьер, «надо постараться и сделать больше».

Отметил в своей речи премьер и проблему отмывания денег, сказав, что она уже в прошлом, полиция проводит расследование, во всем разберется, а мы должны извлечь уроки из случившегося. «Эстония - не место для отмывания денег!» - практически лозунгом сказал Ратас.

Затронул Ратас и напряженную ситуацию на рынке труда, где нужно внедрять иновационные решения, пересматривать критерии арендной рабочей силы и стремиться к уменьшению бюрократии, причем, последнее относится ко всем сферам экономики. Обсудили и вопрос снижения налоговой нагрузки. Сегодня 47,5% пенсионеров в Эстонии живут за чертой бедности, и если налоговая нагрузка упадет ниже 30%, то государству придется изыскивать деньги за счет пересмотра госбюджета и уменьшения финансирования других областей. Как подытожил наш премьер, до достижения светлого будущего осталось лет 30, и переломными станут 20-е и 30-е годы.

Пришедших на ранний завтрак интересовали вопросы, что Эстония будет делать для поддержки малого бизнеса? Предпринимателям сегодня проще открыть бизнес в Латвии, потому что они подпадают под налоговые льготы, а в родной стране таких льгот нет. Ратас посоветовал со всеми проблемами обращаться в Совет электронного государства, который он и возглавляет. Несколько предпринимателей обратили внимание на то, что в Эстонии не существует единой электронной платформы, где можно было бы сделать все: проголосовать, подать заявление на открытие фирмы, словом, сделать все необходимое на одном портале. Актуальным был и вопрос э-резидентства. Предприниматели из Белоруссии, например, высказались, что ты можешь стать электронным резидентом Эстонии, зарегистрировать здесь свою фирму, но нет никакой возможности открыть счет в банке.