Не идеальная, зато настоящая! Эстонская певица поделилась смелым фото в бикини

Kui ma olin kahekümne aastane ja esimest korda reisile läksin, tabas mind reisipisik. Sealt edasi kogusin ma raha ainult reiside jaoks. Ma ei osanud selgitada miks ma nii väga reisimist armastan ja arvasin, et see on lihtsalt soov kogeda midagi uut ja huvitavat.⁠ ☆⁠ ⁠Umbes aasta tagasi taipasin, et põhjus miks ma pidevalt reisida tahtsin oli selles, et alateadlikult põgenesin ma oma koduse reaalsuse eest. Ma ei olnud rahul selle eluga mis mul kodus oli ja reisidel sain ma ajutiselt elada nõnda nagu ma tegelikult soovisin.⁠ ☆⁠ ⁠Kuid mitte ühegi mure eest ei saa põgeneda. Kõik see, mis minus kodus olemas oli - erinevad ebakindlused, nõrkused, hirmud, see mis oli tööde ja tegemiste varjus peidus, ujus pinnale mis iganes keskkonnas.⁠ Mured saavad ühel hetkel meid ikka kätte, kuitahes sügavale püüame neid matta. ⁠ ☆⁠ Kui ma seda endale teadvustasin, olin juba loomas elu mida ma tõesti nautisin. Loomulikult tuleb ülesse veel killukesi vanast valust aga nüüdseks on reisimisest saanud viis avastada uusi paiku ja kogeda midagi uut, mitte viis argielust põgenemiseks.⁠ ☆⁠ Enam ei ela ma ainult selle nimel, et kuu või kolme pärast on ootamas uus reis. Ma naudin reisimist aga ma tõesti igatsen ka kodu, kus on kõik mõnusalt tuttav ja omane!⁠ Olgugi, et tihti on raske oma valudele otsa vaadata, on see kordi parem kui pea liiva alla peitmine.⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ #wowyager #bali #indonesia #balivacation #balitravel #visitbali #ubud #puhkus #baliweather #incredibleworld #balinesesummer #vacationinbali #amazingbali #wonderfulbali #lovinglife #embracethemoment ⁠⁠#travel #thebalibible #explorebali #baliholiday #islandlife #baliguide #traveladdicts #ubudbali #summer #sunshine #holiday #swimwear #fashion #swimsuit

A post shared by Helen Adamson (@helenadamson) on Nov 18, 2019 at 9:30am PST