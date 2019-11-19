В Москве в тяжелом состоянии госпитализирован Юрий Соломин

Прежде чем обратится за помощью к медикам, артист на протяжении нескольких дней неважно себя чувствовал, но предпочитал лечиться самостоятельно, дома.

По данным СМИ, 84-летней Юрий Соломин страдал от высокой температуры и болей в теле. При этом с каждым днем состояние актера все сильнее ухудшалось и грозило перерасти в критическое. У Соломина развивалась пневмония, вдобавок к ней начались проблемы с артериями. Сейчас актер находится под надзором врачей.

«Состояние Соломина сейчас тяжелое», - уточнили в медучреждении, однако медики остерегаются делать прогнозы на будущее, пишет Topnews.