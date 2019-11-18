Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты старшей дочери в восемь раз

Пока Анастасия Костенко в ожидании второго ребенка, футболист пытается уладить финансовые вопросы со старшей наследницей. Летом Тарасову удалось погасить крупный долг по алиментам, а теперь намерен и вовсе уменьшить сумму выплат.

В последнее время имя 32-летнего безработного спортсмена не исчезает со страниц прессы лишь в связи с его скандальными и не совсем адекватными выходками. То он сообщает, что его нынешняя супруга может получить леща, когда не беременна, то выясняется, что Дмитрий поднимал руку на Ольгу Бузову в период брака. А сейчас футболист-блогер, коротающий время на съемках в шоу друзей, решил снова отправиться в суд, где предъявил иск бывшей жене Оксане. На этот раз отец требует уменьшить алименты на содержание их общей 10-летней дочери Ангелины аж в восемь раз. При этом утверждает, что купил девочке целых две квартиры.

«Тарасов хочет платить 700 евро в месяц, — комментирует Сергей Жорин, адвокат экс-супруги Дмитрия. — Делает вид, что у него нет денег, мол, мать на иждивении, ипотека, нет работы и постоянного дохода, в семье ожидается появление еще одного малыша. Утверждает, что первая супруга буквально шикует на его алименты. При этом позволяет себе дорогой отдых, меняет машины. Две квартиры, будто бы приобретенные для Ангелины, — тоже чушь. На те средства, которые он перечислял, купить их невозможно. Это все заслуга Оксаны: она работает, риэлторский бизнес приносит какую-никакую прибыль. А все, что дает бывший муж, тратится на ребенка — питание, секции, одежду, школу. Ангелина, к примеру, долго занималась лыжами, сейчас мама перевела ее на баскетбол — там форма дешевле, и не нужна специальная экипировка и постоянно обновляющееся снаряжение. Тарасов не встречается со старшей дочерью — заявляет: мать мешает их общению».

«Последний раз Ангелина виделась с отцом летом на отдыхе, — говорит Оксана Тарасова. — Ничего не изменилось. Да, у ребенка нет мобильного. Он отвлекает, мешает ей сосредоточиться, к тому же я всегда рядом. У меня есть отдельный номер, который уже восемь лет не меняется и Дмитрию известен. Но, видимо, нет заинтересованности».