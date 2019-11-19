Вт, 19.11.2019
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Неожиданное фото Золушки со съемок советского фильма-сказки вызвало фурор в Сети

Янина Жеймо в роли Золушки

ФОТО: Скрин видео

Известный историк моды и ведущий Александр Васильев рассказал в своем Instagram невероятную историю о звезде советского кино, сыгравшей в фильме «Золушка», Янине Жеймо.

В своем посте он рассказал, как в детстве оказался в обществе Жеймо на одном из праздников. По его словам, Янина устроила детям настоящее представление, приведя их в полный восторг.

«Погасив верхний свет, попросила детей повторять за ней все движения. Надо было медленно водить пальцем по дну тарелки, а затем по лбу, щекам, носу. В конце концов мы все испачкались этой сажей. Тогда Жеймо попросила нас подойти к зеркалу. Как же мы хохотали! Ее лицо оставалось чистым, ведь она водила пальцем по чистой тарелке, а мы стали похожи на чертенят», - вспоминает Васильев.

Также он отметил, что дочь легенды советского кинематографа подарила ему вещи из гардероба своей мамы. «Передала в мою коллекцию несколько вещей, в частности вышитое гладью-кимоно и маленькую марокканскую сумочку-мешок, в которой хранились крошечные перчатки актрисы, миниатюрный портсигар и коробок со спичками», - рассказал он, добавив, что Янина Жеймо умерла в Варшаве, куда уехала из СССР, пишет Topnews.

Свои слова он проиллюстрировал фотографией со съемочной площадки фильма «Золушка», на которой Янина Жеймо позирует в грязной одежде и с сигаретой в руках.

Янина Жеймо на снимках "Золушки"

ФОТО: Instagram

Подписчики Александра Васильева пришли в настоящий восторг от увиденного.

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