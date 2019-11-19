Неожиданное фото Золушки со съемок советского фильма-сказки вызвало фурор в Сети

В своем посте он рассказал, как в детстве оказался в обществе Жеймо на одном из праздников. По его словам, Янина устроила детям настоящее представление, приведя их в полный восторг.

«Погасив верхний свет, попросила детей повторять за ней все движения. Надо было медленно водить пальцем по дну тарелки, а затем по лбу, щекам, носу. В конце концов мы все испачкались этой сажей. Тогда Жеймо попросила нас подойти к зеркалу. Как же мы хохотали! Ее лицо оставалось чистым, ведь она водила пальцем по чистой тарелке, а мы стали похожи на чертенят», - вспоминает Васильев.