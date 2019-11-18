В провокационных боди и кокошниках: Оля Полякова поразила поклонников ярким клипом

В новом клипе Оля Полякова решила экспериментировать как со стилем, так и с постановкой. В ролике «Эй, секундочку» она предстает в баре на дискоболе, в родильном отделении больницы, комнате с обнаженными темнокожими мужчинами и даже на кладбище. Всюду Оля Полякова напевает слова трека и втягивает в зажигательные танцы всех людей.

Не менее поражали и сценические костюмы, которые артистка выбрала для ролика. Оля Полякова щеголяла стройными ногами в провокационных боди из латекса. Не забыла звезда и о изюминке своего сценического образа – кокошниках и стильных шляпах.

Мы пытались вас удивить и снять клип на трек, который заставит танцевать любого,

– рассказала Оля Полякова.

В ярком клипе Оли Поляковой заплясали не только мужчины на каблуках, но и зомби. Интересно, что в видео можно увидеть известного танцовщика – Максима Ежова. Именно он был партнером Леси Никитюк на «Танцах со звездами 2018», после которых присоединился к танцевальному балета Оли Поляковой.