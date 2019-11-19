Гороскоп на 19 ноября: Львы с головой уйдут в работу, а Водолеев подстерегает обман

Овен

Вам придется выяснять отношения с недоброжелателями. Постарайтесь отложить важное решение на другое время.

Телец

Если вы хотите достичь желаемого результата, гоните подальше от себя лень и включайтесь в рабочий процесс, советует «Сегодня».

Близнецы

В этот день лучше пресекать в себе желание поспорить и доказать свою правоту, иначе не избежать конфликта.

Рак

Посвятите день планированию своих дальнейших действий. Старайтесь ни с кем не делиться своими мыслями.

Лев

Обратитесь к своему профессиональному опыту – он поможет в решении возникших сложных рабочих вопросов.

Дева

Звезды советуют провести день в уединении и избегать шумной толпы людей. Обратите внимание на желудок.

Весы

Хороший день, когда дела развиваются так, как вы изначально планировали. Обсудите с коллегами свои перспективы.

Скорпион

День подходит для благоприятного разрешения различных бюрократических вопросов. Не упустите этот период.

Стрелец

Звезды не рекомендуют доверять заманчивым предложениям – они могут привести к обману, Полагайтесь на собственную логику.

Козерог

Позитивный день, когда вы сможете почувствовать собственную значимость в глазах окружающих.

Водолей

За вашей спиной недоброжелатели готовят сговор или интригу. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть.

Рыбы