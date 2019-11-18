Настю Рыбку обвинили в краже на вечеринке в «Москва-Сити»

В полицию с заявлением обратилась жительница Санкт-Петербурга. Начата проверка.

По словам потерпевшей, она отдыхала в апартаментах Рыбки в башне «Око», где у нее пропали деньги, дорогой телефон и личные вещи, уточняет Telegram-канал «112». Девушка подозревает в преступлении хозяйку квартиры.

Напомним, что Вашукевич стала широко известна после того, как 8 февраля 2018 года опубликовала в своем Instagram видеообращение, в котором заявила, что на яхте Дерипаски стала жертвой группового изнасилования. Девушка требовала, чтобы предприниматель женился на ней, но потом назвала сказанное шуткой. На историю обратил внимание Фонд борьбы с коррупцией, опубликовавший расследование о связях Дерипаски с эскортницами.