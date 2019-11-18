Пн, 18.11.2019
Галерея: скорее смотрите, что творилось в субботу вечером на круизном судне Baltic Queen Таллинн-Стокгольм СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Украинские дети пришли в восторг от Таллинна: вот что им здесь больше всего понравилось!

Специально для участия в фестивале «Осенний Калейдоскоп 2019» в Эстонию приехал творческий коллектив с Украины - Fashion Center Age of Beauty. Некоторые ребята уже во второй раз оказались на сцене парома Baltic Queen, но есть дети, которые впервые увидели Эстонию и Таллинн. 

Руководит этим украинским творческим коллективом из Полтавы Ольга Агеева, которая в начале интервью рассказала о старинных свадебных венках, которые мы можем увидеть на головах у участниц во время исполнения танца. 

Поскольку перед отправлением парома в Стокгольм ребята успели погулять по Таллинну, Эдгар Гергель поинтересовался у них, что понравилось в эстонской столице. Детям полюбился наш Старый город, там они как будто вернулись назад в прошлое. От архитектуры без ума, и, конечно же, от главной рождественской ели, так как на Украине ее еще нет. 

Организатором творческого фестиваля «Осенний Калейдоскоп» является школа моды и танца Max Moda, которая уже 15 лет занимается обучением детей актерскому мастерству, моде и танцам. 

Смотрите видео! 

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