Украинские дети пришли в восторг от Таллинна: вот что им здесь больше всего понравилось!

Руководит этим украинским творческим коллективом из Полтавы Ольга Агеева, которая в начале интервью рассказала о старинных свадебных венках, которые мы можем увидеть на головах у участниц во время исполнения танца.

Поскольку перед отправлением парома в Стокгольм ребята успели погулять по Таллинну, Эдгар Гергель поинтересовался у них, что понравилось в эстонской столице. Детям полюбился наш Старый город, там они как будто вернулись назад в прошлое. От архитектуры без ума, и, конечно же, от главной рождественской ели, так как на Украине ее еще нет.