Герои фильма «Покидая Неверленд» подали в суд на Майкла Джексона за сексуальное насилие

Как известно, мужчины уже судились с наследниками Джексона, но их иск был отклонен в 2017 году — отчасти из-за срока давности. Обе жертвы музыканта подали апелляцию, чтобы оспорить несправедливое, по их мнению, решение, но до сегодняшнего дня дело не сдвигалось с мертвой точки.

Теперь же порталу TMZ удалось выяснить, что, благодаря новым законам штата Калифорния, срок давности преступлений, связанных с насилием над детьми, изменен, а Робсону и Сейфчаку выпал шанс призвать своих обидчиков к ответу. Первые слушания состоятся уже на этой неделе: суду присяжных придется разбираться, действительно ли мужчины в детстве пострадали от рук Джексона и есть ли у фонда поп-короля весомые контраргументы.