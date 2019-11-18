Невероятная история: звезда российского реалити встретилась в Таллинне со своим братом-детдомовцем

Многие поклонники реалити-шоу хорошо помнят, что рассказывала участница о своем детстве и том времени, которое она провела в детдоме, о том, как мечтала стать взрослой и самостоятельной, как ей было тяжело до прихода на проект и как она дорожит «Домом-2», где получает хорошую зарплату и обрела независимость. Недавно Милена Безбородова поехала в Эстонию делать новую российскую визу и встретилась в Таллинне со своим братом Алексом, об этой встрече девушка подробно рассказала своим подписчикам.
Они с братом родились в один день 11 февраля, она в 2000 году, а Алекс - в 2007, Милена и её сестра сами выбирали имя для мальчика, который сейчас живет в том же детдоме, откуда вышла Милена. Она считает, что Алексу там хорошо. Несколько раз в год детей отправляют в детские лагеря, они бывают в Финляндии и Германии, в Риге и Швеции, скоро брат Безбородовой полетит в Санкт-Петербург. У детей в детдоме фирменная и модная одежда, Алекс занимается футболом и тренируется в лучшей футбольной команде Эстонии, он ест, сколько захочет, и жизнь у мальчика очень хорошая, не каждая семья может позволить себе так заботиться о ребенке.
Мой брат. Интересный факт из нашей с ним жизни: Мы родились в один день. Дада, 11 февраля) Только я родилась в 2000 году, а Алекс 2007. Знаете почему Алекса зовут «Алекс»?: Когда я была маленькая, то очень любила мутил «Тоттали спайс», вроде так пишется. Там были агенты Кловер, Сэм и Алекс. Меня звали Сэм, сестру Кловер, а третьего агента нам не хватало с ней😅 Поэтому мы уговорили маму назвать брата именно таким именем. Алекс живёт все также, откуда я и уехала в Москву на Дом-2. И да, у Алекса там ОЧЕНЬ хорошая жизнь. Летом он ездит по 3-5 раза в детские лагеря, когда обычная семья может позволить себе 1-2 поездки в лагерь за лето. Прошлым летом он даже полетел в детский лагерь в Германию. За год он ещё бывает в Финляндии, Риги и Швеции. В скором времени поедет в Санкт-Петербург. Его одевают в модную, фирменную и хорошую одежду. Кушает он хорошо и сколько захочет, нет особого расписания. Ходит на тренировки по футболку в одну из лучших команд Эстонии. Жизнь у него там хорошая! Поэтому не надо писать мне, что я его бросила или ещё что-то. Кстати, даже если бы я хотела его забрать, то мне бы все равно не отдали:) Брат общается с мамой.
Безбородова просит, чтобы поклонники не советовали забрать Алекса к себе, ей его всё равно не отдадут, он общается с матерью и никто его не бросил. Признайтесь, вам стало грустно от этой истории? Я хорошо помню, как она кричала, что ненавидит свою страну и свою жизнь, как страдала без теплой одежды и обуви на проекте в начале своей карьеры на телешоу, какой была замкнутой, обозленной и одинокой, не захотела возвращаться домой даже, чтобы закончить школу, о чем говорила на островах Оксана Ряска. Так где же правда, Милена, то ли всё так хорошо, то ли это очередная попытка найти оправдание для себя и своей семьи? Пишет Schlock.ru.
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А вот только 14 ноября девушка провела целое утро в московском аэропорту и жаловалась поклонникам, что просрочила российскую визу и теперь у нее из-за этого проблемы, девушка попросту не может улететь из страны. Судя по всему, всё удалось решить и вот Милена уже в Таллинне.