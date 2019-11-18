Невероятная история: звезда российского реалити встретилась в Таллинне со своим братом-детдомовцем

Они с братом родились в один день 11 февраля, она в 2000 году, а Алекс - в 2007, Милена и её сестра сами выбирали имя для мальчика, который сейчас живет в том же детдоме, откуда вышла Милена. Она считает, что Алексу там хорошо. Несколько раз в год детей отправляют в детские лагеря, они бывают в Финляндии и Германии, в Риге и Швеции, скоро брат Безбородовой полетит в Санкт-Петербург. У детей в детдоме фирменная и модная одежда, Алекс занимается футболом и тренируется в лучшей футбольной команде Эстонии, он ест, сколько захочет, и жизнь у мальчика очень хорошая, не каждая семья может позволить себе так заботиться о ребенке.

Безбородова просит, чтобы поклонники не советовали забрать Алекса к себе, ей его всё равно не отдадут, он общается с матерью и никто его не бросил. Признайтесь, вам стало грустно от этой истории? Я хорошо помню, как она кричала, что ненавидит свою страну и свою жизнь, как страдала без теплой одежды и обуви на проекте в начале своей карьеры на телешоу, какой была замкнутой, обозленной и одинокой, не захотела возвращаться домой даже, чтобы закончить школу, о чем говорила на островах Оксана Ряска. Так где же правда, Милена, то ли всё так хорошо, то ли это очередная попытка найти оправдание для себя и своей семьи? Пишет Schlock.ru.