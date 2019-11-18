Алена Шишкова и Анастасия Решетова приняли участие в совместной фотосессии

Уже несколько лет поклонники обсуждают возможную вражду Алены Шишковой и Анастасии Решетовой. Брюнетку обвиняли в том, что она начала встречаться с Тимати в тот момент, когда его бывшая невеста была беременна. Сама избранница рэпера такую версию событий опровергала, неоднократно заявляя, что у них с Аленой нет друг к другу никаких претензий.

Сегодня появились доказательства того, что модели действительно находятся в нормальных отношениях: они обе снялись в одной рекламной кампании. На снимках, появившихся в Сети, девушки обнимаются и позируют в похожей одежде.

Конечно, фотографии привели в восторг поклонников. Многие из них уверены, что таким образом Алена и Анастасия попытались пресечь слухи о своем соперничестве. «Как здорово видеть их вместе! Они обе очень красивые», «Очень ярко и интересно получилось. Все-таки у Тимати хороший вкус», «Выражаю им обеим большое уважение. Не каждая женщина сможет сохранять такое спокойствие в этой ситуации», — делились мнениями фанаты звезд.

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Напомним, что отношения Тимати и Алены Шишковой начались в 2012 году. Спустя пару лет на свет появилась их дочь Алиса, но сохранить отношения у влюбленных не получилось. Рэпер и модель остались друзьями, и сейчас они оба принимают участие в воспитании ребенка. Живет же наследница музыканта преимущественно с бабушкой Симоной.