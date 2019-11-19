Русская Кардашян показала внушительные формы, которые никуда не помещаются

Недавно Анастасия Квитко опубликовала в своём Instagram несколько фото, на которых позирует возле бассейна. Чёрный с серебряной каймой купальник дополнял серебряного же цвета головной убор. Образ 24-летняя российская модель решила не усложнять различными украшениями или серьёзным макияжем.

Девушке и так хватило проблем при выборе самого удачного фото. Но, не справившись, Анастасия опубликовала сразу несколько снимков и попросила поклонников помочь.

Как тут вообще выбрать, они все прекрасны!

Неважно, какое фото лучше, ведь на всех ты,

На любом фото ты выглядишь королевой! Они просто идеальны,

- рассыпались в комплиментах фанаты.

Смотри фото ЗДЕСЬ!