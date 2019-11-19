Русская Кардашян показала внушительные формы, которые никуда не помещаются

Инста-моделям в своей жизни приходится справляться со многими трудностями. И как хорошо, что есть преданные фанаты, которые всегда готовы помочь по мере сил, пишет Лайф.
Недавно Анастасия Квитко опубликовала в своём Instagram несколько фото, на которых позирует возле бассейна. Чёрный с серебряной каймой купальник дополнял серебряного же цвета головной убор. Образ 24-летняя российская модель решила не усложнять различными украшениями или серьёзным макияжем.
Девушке и так хватило проблем при выборе самого удачного фото. Но, не справившись, Анастасия опубликовала сразу несколько снимков и попросила поклонников помочь.
Как тут вообще выбрать, они все прекрасны!
Неважно, какое фото лучше, ведь на всех ты,
На любом фото ты выглядишь королевой! Они просто идеальны,
- рассыпались в комплиментах фанаты.
Смотри фото ЗДЕСЬ!
Анастасия Квитко — 24-летняя модель из Калининграда, которая живёт и работает в США. Девушка пользуется огромным успехом у различных модных брендов, специализирующихся на одежде и купальниках для барышень с пышными формами. Именно из-за фигуры Настя получила прозвище "русская Ким Кардашян". На инстаграм девушки подписано 10,2 млн человек.