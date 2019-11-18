В эстонском музее под открытым небом пройдут завораживающие световые прогулки с мистическим шоу

В пятницу, 13 декабря, в эстонском музее под открытым небом на один зимний месяц оживет древняя сказка, а вместе с ней, и мифологические персонажи, впавшие в забвение, пишет EVM.ee.

Прими участие в завораживающей прогулке одним темным зимним вечером, во время которой откроются двери в загадочные истории мистического мира. Только в определенные дни посетители получат сверхъестественную способность заглянуть в закрытые дома, где хлопочут персонажи, которых просто так не увидишь, и которые исчезнут с третьим криком петуха.

Созданное Таави Вармом, совместно с постановщиком Андрес Ноорметсом, и звуковым оформителем Ардо Ран Варресем видеопредставление спроецировано на крестьянских избах музея, а также во дворах, на ветряной мельнице, на крышах и на стенах прочих сооружений музея.

Основанная на Эстонской мифологии вечерняя прогулка по музею, состоящая из 6 пунктов, таит в себе рассказы о чудесах, в которых можно встретить как черта, который пришел в кузницу подковать копыто, домового, так и добрых обитателей жилищ.

Принять участие в завораживающей прогулке можно будет с 13 декабря 2019 года по 13 января 2020 года, каждый вечер, с 16:00 до 20:30 (кроме 24, 25 и 31 декабря).