«Точка G Европы»: пикантная реклама Вильнюса завоевала сердца зрителей

Ключевая идея нашего визуала заключается в том, что большинство людей даже не представляют, где находится Вильнюс, но когда попадают в литовскую столицу, то впечатляются ею невероятно,

Реклама со слоганом "Никто не знает, где это, но стоит найти – и это восхитительно" появилась в 2018 году. Ее разместили на уличных щитах в Берлине и Лондоне, а также в социальных сетях. Сообщалось, что месседж подействовал: число запросов о Вильнюсе в Google увеличилось в несколько раз. К слову, за прошлый год Вильнюс посетили 1,2 миллиона туристов.