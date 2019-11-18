«Точка G Европы»: пикантная реклама Вильнюса завоевала сердца зрителей

Туристическому промо "Вильнюс – точка G Европы" удалось обойти креативные находки про Даллас, Лас-Вегас и Ливерпуль, пишет Сегодня.
Провокационная маркетинговая кампания про Вильнюс завоевала приз International Travel & Tourism Awards. Авторы идеи – дизайнеры Юргис Раманаускас, Скайсте Кауринайте и Угниус Микште из рекламной школы Atomic Garden. Об этом сообщается на сайте Vilniusgspot.
Ключевая идея нашего визуала заключается в том, что большинство людей даже не представляют, где находится Вильнюс, но когда попадают в литовскую столицу, то впечатляются ею невероятно,
– отмечает Юргис Раманаускас.
Реклама со слоганом "Никто не знает, где это, но стоит найти – и это восхитительно" появилась в 2018 году. Ее разместили на уличных щитах в Берлине и Лондоне, а также в социальных сетях. Сообщалось, что месседж подействовал: число запросов о Вильнюсе в Google увеличилось в несколько раз. К слову, за прошлый год Вильнюс посетили 1,2 миллиона туристов.
The International Travel & Tourism Awards – престижная награда в сфере путешествий. Она вручается в 15 номинациях.