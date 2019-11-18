Владимир Кузьмин содержит любовницу после возвращения к жене

Владимир Кузьмин вновь женится. Певец вернулся к молодой жене Екатерине Трофимовой. Яркая блондинка без ума от счастья и занимается приготовлением к пышной и необычной свадьбе.

Совсем недавно вся страна наблюдала за перепитиями в личной жизни 64-летнего Владимира Кузьмина. Полтора года назад музыкант объявил о разрыве с третьей женой Екатериной Трофимовой, с которой был вместе 17 лет, и стал жить с 28-летней яхтсменкой из Калининграда Светланой Карпухиной.

Во время своего нового романа Кузьмин продолжал поддерживать теплые отношения с Трофимовой. В свою очередь, Катя общалась с детьми музыканта и путешествовала в компании его дочери Сони.

В какой-то момент Владимир понял, что хочет вернуться к жене. Видимо, чувства певца к новой пассии довольно быстро остыли. Теперь бывшие супруги решили начать все сначала.

Однако, несмотря на расставание с Карпухиной, Кузьмин продолжает снимать ей квартиру. Об этом известно его супруге. Но она не в претензии. «Вот мы сидели в лодке, разговаривали с ней. Я обо всем знаю, есть такое. Я просто его люблю», - процитировал Катю брат артиста Александр Кузьмин.