Муж Собчак шокировал Сеть, сняв фильм про девочку, которую зажарили и съели родители

«Я мечтал сделать по нему [рассказу «Настя»] спектакль или снять фильм. Совсем скоро фильм «Настя» выйдет в свет. Он почти готов. С момента замысла до его реализации прошло почти 18 лет. За это время я обошел немало кинопродюсеров и театров, уговаривая их реализовать эту историю, и везде получал отказ. Никто в эту историю не верил, не хотел к ней подключаться, но я тупо и упорно продолжал настаивать... пока, наконец, я не встретил человека, который поверил в эту идею», - рассказал Богомолов на камеру, подчеркнув, что если кто-то верит в какую-то идею, то обязательно найдется человек, который поможет в ее воплощении в жизнь.

Написанный еще в 2000 году рассказ Владимира Сорокина «Настя» уже давно на слуху в светском обществе. Наделавшее много шума произведение повествует о девочке Насте Саблиной, которой 6 августа 1900 года исполнилось 16 лет. В этот день она просыпается, умывается, гуляет по поместью, встречает своих родных, принимает драгоценности в подарок. Затем ее подводят к большой печи, раздевают, кладут на лопату, приковывают цепями, зажаривают до бронзовой корочки в печи, и подают к столу.

«Давайте есть, господа, пока Настя не остыла!... На правах отца новоиспеченной я заказываю первый кусок: левую грудь! Павлушка! Неси бордо!» - говорит отец Насти, обращаясь к гостям.

После чего родители Насти потчуют собравшихся за праздничным столом запеченным мясом дочери.

Впервые о подготовке к съемкам «Насти» муж телеведущей Ксении Собчак рассказал в 2016 году. После этого активистка Ирина Васина обратилась в полицию с требованием запретить распространение рассказа и привлечь Сорокина и Богомолова к ответственности из-за пропаганды каннибализма, а также за «унижение группы лиц по признаку отношения к религии православных христиан и по признаку отношения к национальности». Она предположила, что «такой экстравагантный режиссер может снять фильм с признаками экстремизма», пишет Topnews.

Тогда автор рассказа писатель Владимир Сорокин дал суровую отповедь инициаторам нападок, сравнив их с вымершими бронтозаврами, и выразил уверенность, что «Богомолов, человек смелый и одаренный, сделает хороший фильм». Сам режиссер отказался комментировать претензии активистов, назвав их глупыми.

«Сейчас какая-то девочка считает, что рассказ Сорокина пропагандирует каннибализм, по этому принципу нужно запретить половину русских народных сказок. А если в рассказе действует православный поп, то это, конечно же, разжигание религиозной розни. Тогда надо и сказку Пушкина запретить», - объяснил он свою позицию.

Многие пользователи Сети, ознакомившиеся с рассказом Сорокина после публикации видео режиссера в Instagram, были шокированы нездоровым желанием Богомолова экранизировать именно это произведение.

«Какое же вы чудовище», - написал один. «Все ваши «великие» идеи попахивают какой-то мертвечиной. Вас эта тема так привлекает? Вы считаете, что »Настю« писал психически здоровый человек и так жаждете поставить это шизофреническое «творение»? Наверное, закончится тем, что вы кого-нибудь в реальности сожрете... Надеюсь, вас освистают и с позором выкинут наконец из театра. Вы бездарны, неужели сами не понимаете этого?» - подчеркивает другой.

К слову, странные идеи Богомолова, возглавившего недавно театр на Малой Бронной, и ранее не находили отклика у зрителей. Многие считают его талант сомнительным, а постановки - провальными. К примеру, недавно режиссер опозорился с новым спектаклем «Так говорил Богомолов», поставленный по его же книге. Ранее сообщалось, что зрители массово покидали зал до окончания действа.