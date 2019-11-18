Пн, 18.11.2019
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Сестра Жанны Фриске восхитила поклонников стройной фигурой в алом бикини

Наталья Фриске.

ФОТО: Instagram

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья поразила поклонников стройной фигурой в алом бикини. Подписчики сделали женщине множество комплиментов, отметив ее силу воли в работе над собой, пишут Аргументы.

На новом снимке можно увидеть стальной пресс Натальи, узкую талию, а также ее стройные ноги. Фолловеры подчеркнули, что такая роскошная фигура буквально требует открытого бикини – ее нельзя прятать в слитном купальнике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Многих интересует секрет Фриске для поддержания фигуры. Вероятно, все дело в физических нагрузках: Наталья увлекается серфингом и во время отдыха не упускает возможности поймать волну.

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