Российская модель Playboy показала интимное фото в ответ на шутку Павла Воли в Comedy Club

Ранее Павел Воля в свойственной ему саркастической форме высказался относительно предложения сделать Лиман главой пресс-службы администрации Ростова-на-Дону. При этом он показывал на экране фотографии пресс-секретарей мэрий других регионов, которые выглядели солидно и позировали в костюмах.

Затем в кадре появился снимок Лиман, которая сидела голая на кухонном столе, прикрывая грудь взбитыми сливками. По словам Павла Воли, он искал резюме девушки, но нашел только этот кадр. «Дорогая Мария, если вы выкладываете такие фотографии, то хотя бы пишите под ними соответствующий политику комментарий. Допустим: »Вчера протестировала ростовскую молочную продукцию. Вкусно, пальчики оближешь», - сказал юморист.

На это Лиман заявила: «Вчера протестировала ростовскую молочную продукцию. Вкусно, пальчики оближешь. Я, конечно, понимаю, что Паша Воля говорил о серьезных вещах, но это было очень смешно», - подписала она ту самую фотографию, показанную в Comedy Club Павлом Волей.