Кети Топурия впервые опубликовала фото с бойфрендом

Певица официально заявила об отношениях с бизнесменом Львом Деньговым. Ранее Кети Топурия скрывала личность избранника: на их совместных снимках видна была лишь часть его лица. Теперь же, когда всем все известно, артистка признается: она влюбилась с первого взгляда, пишет Стархит.
Похоже, отношения 33-летней Кети Топурии и 35-летнего Льва Деньгова обрели серьезный характер. Вчера артистка впервые опубликовала совместный снимок с возлюбленным, не пытаясь скрыть его лица, как делала ранее, интригуя поклонников.
Кети можно только позавидовать, ведь мужчина не просто хорош собой, но и является успешным бизнесменом, работает дипломатом и возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. Встреча влюбленных произошла случайно — они столкнулись на вечеринке, а потом просто не смогли расстаться.
Мы начали общаться, следующую неделю были на связи буквально 24/7. Мне кажется, я даже не спала, поскольку мы все время разговаривали. Тогда мы обменивались какими-то воспоминаниями, информацией друг о друге. Когда он приехал в Москву, мы встретились, и как-то все сразу пошло-поехало с первой встречи. Наверное, это была любовь с первого взгляда,
— делилась влюбленная артистка.
Парочку связывает и общая любовь к музыке. Когда-то Лев собирал овации, выступая в группе «Арбат» под своим настоящим именем — Павел Гузбанд. Теперь же его главной поклонницей стала Топурия.
Их отношения могли быть похожими на сказку, если бы не темное прошлое Льва. О том, что бойфренд артистки скрывает страшную тайну, стало известно после откровенного интервью его бывшей супруги на шоу «Давай поженимся!». Ирина Рак рассказала ведущим, что бизнесмен предательски бросил ее с больной дочерью.
Я родила здорового, хорошего ребеночка. В три месяца ей сделали прививку, и после этого что-то пошло не так. Малышка не смогла восстановиться и прожила еще девять месяцев. Когда родилась дочь, муж был рядом, все было хорошо, но когда он узнал, что она, возможно, умрет, то просто не выдержал этого и бросил нас. Мы жили в Минске, а потом уехали в Монако. Он достаточно обеспеченный человек, и эти проблемы не были ему нужны. Он отправил меня из Монако в Минск и, пока я летела, поменял все замки,
— вспоминала Ирина.