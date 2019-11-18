Кети Топурия впервые опубликовала фото с бойфрендом

Я родила здорового, хорошего ребеночка. В три месяца ей сделали прививку, и после этого что-то пошло не так. Малышка не смогла восстановиться и прожила еще девять месяцев. Когда родилась дочь, муж был рядом, все было хорошо, но когда он узнал, что она, возможно, умрет, то просто не выдержал этого и бросил нас. Мы жили в Минске, а потом уехали в Монако. Он достаточно обеспеченный человек, и эти проблемы не были ему нужны. Он отправил меня из Монако в Минск и, пока я летела, поменял все замки,