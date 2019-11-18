Анне Вески рассказала, почему ей не нравятся экстрасенсы (ВИДЕО)

Вески вспоминает, как стала героем одной такой программы про экстрасенсов на российском телевидении, она была за ширмой и ясновидящие должны были понять, кто она и какая ее ждет судьба. И один человек, называющий себя экстрасенсом, начал говорить ужасы, которые ждут Вески в будущем.

Потом подруга отвела Вески к другому экстрасенсу, когда у певицы что-то болело. Экстрасенс стоял у нее за спиной и певица в этот момент думала, поймет ли он, где у нее болит. Но этого так и не случилось.

Еще Анне Вески вспоминает, как один раз в жизни она посмотрела передачу Анатолия Кашпировского и после этого у нее стали болеть кисти рук, с каждым днем все сильнее, она не могла даже хлеб резать