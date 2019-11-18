Пн, 18.11.2019
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Уже соскучились по теплу? От этих фото эстонских красоток вам станет жарко!

Лийс Ласс.

ФОТО: Liis Lass/ Instagram

На календаре уже конец ноября и зима вот-вот вступит в свои права. В это время каждому жителю Эстонии хочется хотя бы ненадолго оказаться в теплой стране на берегу моря и насладиться закатом, но далеко не у всех есть такая возможность.

Портал Limon.ee собрал фото эстонских красоток, которые нашли время в своем графике и отправились погреться на солнышке.

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