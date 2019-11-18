Совсем с ума сошла? Обнажившуюся рижанку затравили в Сети за фото с флагом Латвии

В преддверии Дня независимости Латвии известная рижская блогер Яна Брук устроила фотосессию с латвийским флагом. Несмотря на то, что девушка не хотела никого оскорбить своими действиями, пользователи Интернета набросились на нее с осуждениями.
Кадры с фотосессии Яна выложила в Instagram-сторис. Брук снялась полностью обнаженной, лишь кокетливо прикрываясь государственным флагом.
Если некоторым увиденное пришлось по вкусу, остальные пользователи накинулись на блогершу с обвинениями в осквернении флага Латвии.
Яна прокомментировала ситуацию в беседе с Русским TVNET и заявила, что лишь хотела таким образом выразить свой патриотизм.
Наследуя традицию американского патриотизма, pin-up моделей, которые фотографировались, используя национальные символы США, чтобы поддержать солдат за границей, эстетику красивых девушек, обернутых во флаг, таких как Лана Дель Рей или певица Кеша, я решила проявить свою любовь к Латвии, стране в которой я живу,
- указала девушка.
По словам Брук, она даже и представить не могла, что фотосессия вызовет такую негативную реакцию.
Я даже не могла подумать, что моё тело каким-то образом может быть рассмотрено как оскорбление. Женщин всегда осуждали за проявление сексуальности, и мне очень жаль, что девушки постоянно должны сталкиваться с ненавистью и осуждением. Это напоминает викторианскую Англию. Латвия - страна свободы, демократическое государство. Каждый человек должен иметь право проявить любовь к своей стране креативным образом,
- подчеркнула она.
Блогер также призвала пользователей вспомнить картину "Свобода, ведущая народ", на которой изображена девушка с оголенной грудью с флагом свободной Франции.
Кроме того Брук указала на то, что означают цвета флага Латвии.
Я хочу напомнить о символизме латвийского флага. Он имеет прямое отношение к телу. Всем известна история о завернутом во флаг солдате и о символике цвета,
- указала Яна.
Девушка также подчеркнула, что нагота может ассоциироваться с трогательными и эмоциональными моментами в жизни человека.
Часто, если человек что-то любит, он говорит, что это близко его душе, близко к телу. Самый важный и трогательный момент матери и ребёнка - это контакт кожа к коже. Своя рубашка ближе к телу. На Лиго мы можем увидеть танцы оголенных танцоров, которые напоминают об истории и этнической культуре Латвии,
- заявила Брук.
Яна указала, что любит Латвию, и ее жест не является провокацией, а лишь представляет собой часть ее образа. Блогер хотела показать любовь к своей стране.
Нельзя запретить человеку любить его страну, и проявлять это в своем творчестве. Это не простая провокация, это символично и важно для меня. Все знают мою эстетику, всем известно, кто такая Яна Брук.
Я каждый день сталкиваюсь с непониманием и ненавистью. Но своим жестом я проявляю только любовь и патриотизм. С Днем независимости!
- подытожила Яна.
Видео: Фотосессия Яны Брук