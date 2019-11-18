«Как старушка»: Селена Гомес неприятно удивила нарядом на красной дорожке

На днях Селена Гомес участвовала в званом ужине Американского союза гражданских свобод, выступающего в защиту прав американцев. На мероприятии в отеле Beverly Wilshire Селена предстала в ярком образе, привлекшем общественное внимание. На ковровую дорожку он вышла в блестящем платье медного цвета с длинными рукавами и поясом. Образ певицы дополнили высокие босоножки на платформе и яркий макияж с темной помадой.

ФОТО: Janet Gough/AFF/PA Images

На церемонии Гомес выступила в качестве ведущей. Поклонники Селены обратили внимание на то, что для выхода певица выбрала «слишком взрослый образ». По мнению некоторых поклонников, изысканное платье Гомес на фотографиях выглядит немного мятым, а неудачный силуэт и разделение поясом делают ее фигуру шире. Раскритиковали и выбор помады Гомес — пользователи отметили, что темные оттенки старят звезду.

ФОТО: Janet Gough/AFF/PA Images

«Пришлось дважды взглянуть на фото. Не узнал Селену», «Ее лицо изменилось», «Выглядит как Уэнсдей Адамс», «Этот макияж ее очень старит», «У нее очень бледное лицо. С ней все в порядке?» — комментируют новые фотографии Селены в Сети.

ФОТО: Xavier Collin/image Press Agency/Xavier Collin/image Press Agency

Кто-то из пользователей вспомнил, что Гомес объясняла свои изменения во внешности волчанкой. По словам певицы, заболевание и прием медикаментов влияют на ее вес — она то худеет, то поправляется. Селена рассказала о постоянных замечаниях по этому поводу со стороны и призналась, что устала от критики. Проблемы со здоровьем даже вынудили ее на время отказаться от социальных сетей, потому что она сравнивала себя с другими девушками.