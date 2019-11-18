«Как старушка»: Селена Гомес неприятно удивила нарядом на красной дорожке

Пользователи отметили, что 27-летняя певица оделась «слишком по-взрослому».
На днях Селена Гомес участвовала в званом ужине Американского союза гражданских свобод, выступающего в защиту прав американцев. На мероприятии в отеле Beverly Wilshire Селена предстала в ярком образе, привлекшем общественное внимание. На ковровую дорожку он вышла в блестящем платье медного цвета с длинными рукавами и поясом. Образ певицы дополнили высокие босоножки на платформе и яркий макияж с темной помадой.
На церемонии Гомес выступила в качестве ведущей. Поклонники Селены обратили внимание на то, что для выхода певица выбрала «слишком взрослый образ». По мнению некоторых поклонников, изысканное платье Гомес на фотографиях выглядит немного мятым, а неудачный силуэт и разделение поясом делают ее фигуру шире. Раскритиковали и выбор помады Гомес — пользователи отметили, что темные оттенки старят звезду.
«Пришлось дважды взглянуть на фото. Не узнал Селену», «Ее лицо изменилось», «Выглядит как Уэнсдей Адамс», «Этот макияж ее очень старит», «У нее очень бледное лицо. С ней все в порядке?» — комментируют новые фотографии Селены в Сети.
Кто-то из пользователей вспомнил, что Гомес объясняла свои изменения во внешности волчанкой. По словам певицы, заболевание и прием медикаментов влияют на ее вес — она то худеет, то поправляется. Селена рассказала о постоянных замечаниях по этому поводу со стороны и призналась, что устала от критики. Проблемы со здоровьем даже вынудили ее на время отказаться от социальных сетей, потому что она сравнивала себя с другими девушками.