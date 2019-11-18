Жена Михаэля Шумахера впервые за долгое время рассказала о состоянии здоровья гонщика

Я знаю, что Михаэль сильно пострадал, но, к сожалению, у меня нет никакой информации о том, как он чувствует себя сейчас и как восстанавливается. Мне бы хотелось узнать об этом, пожать ему руку, но Коринна все это отвергает. Она, наверное, боится, что я сразу пойму, что происходит, и обнародую правду,