Жена Михаэля Шумахера впервые за долгое время рассказала о состоянии здоровья гонщика

Со дня несчастного случая на горнолыжном курорте в Альпах, где автогонщик Михаэль Шумахер получил серьезнейшую травму головы, прошло пять лет. Все это время семья чемпиона не общалась с прессой и держала в секрете информацию о состоянии его здоровья, пишет Сплетник.
Новая информация о нем появлялась в СМИ крайне редко. Однако на днях изданию Mercedes’ She Magazin удалось получить комментарий жены Михаэля, 50-летней Коринны Шумахер.
По словам супруги знаменитости, Михаэль сам хочет сохранить информацию о себе в тайне. Рядом с ним все это время, помимо врачей, находятся самые близкие люди: она, 22-летняя дочь Джина-Мари и 22-летний сын Мик. Коринна сказала изданию, что ее муж находится в надежных руках.
Сейчас он в надежных руках, и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Можете быть уверены в этом. Постарайтесь понять, что желание Михаэля — сохранить конфиденциальность, и мы руководствуемся этим. Уверена, он сделал бы то же самое для меня. Я всегда буду помнить, кому я должна быть благодарна,
— сказала она журналистам.
Комментарий Коринны Шумахер появился в прессе после волны недоверия к супруге гонщика, поднятой его бывшим менеджером и другом Вилли Вебером. Шумахер и Вебер работали вместе более 20 лет.
Я знаю, что Михаэль сильно пострадал, но, к сожалению, у меня нет никакой информации о том, как он чувствует себя сейчас и как восстанавливается. Мне бы хотелось узнать об этом, пожать ему руку, но Коринна все это отвергает. Она, наверное, боится, что я сразу пойму, что происходит, и обнародую правду,
— заявил Вилли Вебер.
Однако комментарии других коллег Шумахера слова Вебера опровергают.