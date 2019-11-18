Джонни Деппа бросила его русская возлюбленная

Уже два года Джонни Депп и Эмбер Херд судятся друг с другом, изобретая новые обвинения. Поклонники актера уже привыкли к его непрекращающимся судебным разбирательствам, но его новая пассия не смогла с этим смириться.

Весной этого года стало известно о романе Джонни Деппа и русской танцовщицы Полины Глен, которые познакомились на вечеринке. Голливудский актер начал встречаться с Полиной, когда еще не до конца уладил разногласия с бывшей. В итоге Полина ушла от Деппа и окончательно вернулась в Россию.

По данным СМИ, Глен переехала в дом Деппа и жила на две страны, занимаясь работой на родине. Джонни хотел жениться на Полине и даже собирался просить руки у ее родителей. По словам инсайдера из окружения Глен, ей надоело повышенное внимание из-за скандалов Деппа с Эмбер Херд. Она ушла от Джонни и решила остаться на родине.

ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures/GOL/Capital Pictures