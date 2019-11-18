Пн, 18.11.2019
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Джонни Деппа бросила его русская возлюбленная

ФОТО: скриншот

Судебные разборки с бывшей женой плохо сказываются на личной жизни актера.

Уже два года Джонни Депп и Эмбер Херд судятся друг с другом, изобретая новые обвинения. Поклонники актера уже привыкли к его непрекращающимся судебным разбирательствам, но его новая пассия не смогла с этим смириться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by POLINA GLEN (@polinaglen) on

Весной этого года стало известно о романе Джонни Деппа и русской танцовщицы Полины Глен, которые познакомились на вечеринке. Голливудский актер начал встречаться с Полиной, когда еще не до конца уладил разногласия с бывшей. В итоге Полина ушла от Деппа и окончательно вернулась в Россию.

По данным СМИ, Глен переехала в дом Деппа и жила на две страны, занимаясь работой на родине. Джонни хотел жениться на Полине и даже собирался просить руки у ее родителей. По словам инсайдера из окружения Глен, ей надоело повышенное внимание из-за скандалов Деппа с Эмбер Херд. Она ушла от Джонни и решила остаться на родине.

ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures/GOL/Capital Pictures

По словам Полины, ее пугало пристальное внимание общественности. К тому же многие подозревали, что русская танцовщица связалась со звездой из-за его статуса. В общем, красивая мечта обернулась для Полины психологическим дискомфортом. Теперь она с ужасом вспоминает о том, как они планировали жениться, и называет это полным безумием.

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