«Пьет или уколы красоты?»: в Сети обсуждают отекшее лицо МакSим

Последние дни в Сети обсуждают певицу Марину Максимову — пользователи обратили внимание, что звезда выглядит отекшей и не совсем здоровой.

Все началось с выступления певицы на «Золотом граммофоне» — во время исполнения ее лицо крупным планом транслировали на экранах. Посмотревшие видеоролик этого выступления пользователи решили, что МакSим увлеклась «уколами красоты», которые изменили пропорции лица и придали ему одутловатости. Некоторые предположили, что певица неудачно сделала пластику, а кто-то вспомнил, что весной она пострадала в автомобильной аварии, и счел ее внешний вид последствиями той истории.

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«Бедная! Может, с гормонами что-то или с почками проблемы», «Наверное, гормоны кололи после аварии, от этого сильно поправляются», — пишут в комментариях пользователи.

Кто-то обратил внимание на то, что звезда стала менее энергично вести себя на сцене:

Очень похоже, что у певицы сильная боль в спине, это единственное логичное объяснение. Авария была достаточно серьезная, последствий не избежать, вспоминая прошлые выступления певицы, на одном месте она никогда не стояла.