Пн, 18.11.2019
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Больше не тайна: экс-супруг Жанны Фриске впервые поделился совместным фото с невестой

Дмитрий Шепелев.

ФОТО: Kirill Kallinikov / Sputnik

Известный российский ведущий и бывший гражданский супруг певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, который на днях обручился с новой возлюбленной – дизайнером Екатериной Тулуповой, больше не скрывает свои романтические отношения, пишет Сегодня.

Так, на странице бывшего супруга Жанны Фриске появилось черно-белое фото, на котором ведущий нежно целует свою белокурую избранницу в щеку. Отметим, что новость о его помолвке сообщили российские СМИ, сам артист пока этот слух не подтвердил.

Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья. А у вас как?

— написал артист

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