Больше не тайна: экс-супруг Жанны Фриске впервые поделился совместным фото с невестой

Известный российский ведущий и бывший гражданский супруг певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, который на днях обручился с новой возлюбленной – дизайнером Екатериной Тулуповой, больше не скрывает свои романтические отношения, пишет Сегодня.
Так, на странице бывшего супруга Жанны Фриске появилось черно-белое фото, на котором ведущий нежно целует свою белокурую избранницу в щеку. Отметим, что новость о его помолвке сообщили российские СМИ, сам артист пока этот слух не подтвердил.
Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья. А у вас как?
— написал артист