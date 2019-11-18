Кто собирается вскоре в Петербург? В центре города вас уже ждет Дед Мороз

Пн, 18.11.2019
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Новогодняя елка около Гостиного Двора в Петербурге

ФОТО: Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS

В этом году в городе планируется установить 61 искусственную елку.

Кроме того, на проспектах, улицах и площадях установят более 3500 различных элементов праздничного оформления.

В Петербурге установили новогоднюю елку и большую фигуру Деда Мороза рядом со станцией метро «Гостиный двор». Елку на Невском проспекте установили еще 12 ноября. В этом году тематика Нового года осталась прежней — театр.

Власти Петербурга начали украшать город к Новому году еще 1 ноября. В этом году планируется установить 61 искусственную елку. На проспектах, улицах и площадях установят более 3500 элементов оформления.

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