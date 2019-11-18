Смотрите, какие рестораны получили престижнейшую премию «Серебряная ложка» и скорее бронируйте столики!

В субботу в Летной гавани прошел всеэстонский «гастрономический Оскар» - церемония награждения лучших ресторанов Эстонии «Серебряная ложка». Почетной гостьей, вручившей премию лучшему шеф-повару, стала прездент Керсти Кальюлайд, которая, кстати, высидела все это длиннющее (с 20.00 до 00.30), но совсем не скучное мероприятие.
Это была юбилейная «Серебряная ложка», 15-я по счету. Развлекала гостей зажигательными танцами группа Utopia Entertainment, а ужин, по традиции, сервировал победитель предыдущей «ложки», Parrot Minibar. «Еда - это эмоции», - отметила Керсти Кальюлайд в своей приветственной речи. Куда же нам идти за гастрономическими эмоциями?
Итак, «ложкарями» в 2019 году стали следующие рестораны и шеф-повара:
Casual Dining - Parrot Minibar
Лучший семейный ресторан - Georg Ots SPA ресторан
Лучший ресторан по обслуживанию - Mon Repos
Лучшее место стрит-фуд - ресторан Salt
Лучший шеф-повар - Кайдо Метса из Juur
Лучший гастропаб - Kolm Sibulat
Лучшее кафе - Gianni
Лучший вегетарианский ресторан - 180 degrees
Лучший ресторан азиатской кухня - Haku
Лучший ресторан международной кухни - зал шеф-повара Владислава Дьячука в Mon Repos
Лучшая ресторанная группа - Sparkling Group
Лучший ресторан эстонской кухни - Juur
Лучший fine dining ресторан - 180 degrees
В какие рестораны ходите вы? Пишите в комментариях!