Смотрите, какие рестораны получили престижнейшую премию «Серебряная ложка» и скорее бронируйте столики!

Это была юбилейная «Серебряная ложка», 15-я по счету. Развлекала гостей зажигательными танцами группа Utopia Entertainment, а ужин, по традиции, сервировал победитель предыдущей «ложки», Parrot Minibar. «Еда - это эмоции», - отметила Керсти Кальюлайд в своей приветственной речи. Куда же нам идти за гастрономическими эмоциями?