Пн, 18.11.2019
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Смотрите, какие рестораны получили престижнейшую премию «Серебряная ложка» и скорее бронируйте столики!

В субботу в Летной гавани прошел всеэстонский «гастрономический Оскар» - церемония награждения лучших ресторанов Эстонии «Серебряная ложка». Почетной гостьей, вручившей премию лучшему шеф-повару, стала прездент Керсти Кальюлайд, которая, кстати, высидела все это длиннющее (с 20.00 до 00.30), но совсем не скучное мероприятие.

Это была юбилейная «Серебряная ложка», 15-я по счету. Развлекала гостей зажигательными танцами группа Utopia Entertainment, а ужин, по традиции, сервировал победитель предыдущей «ложки», Parrot Minibar. «Еда - это эмоции», - отметила Керсти Кальюлайд в своей приветственной речи. Куда же нам идти за гастрономическими эмоциями?

Итак, «ложкарями» в 2019 году стали следующие рестораны и шеф-повара:

Casual Dining - Parrot Minibar 

Лучший семейный ресторан - Georg Ots SPA ресторан 

Лучший ресторан по обслуживанию - Mon Repos 

Лучшее место стрит-фуд - ресторан Salt 

Лучший шеф-повар - Кайдо Метса из Juur 

Лучший гастропаб - Kolm Sibulat 

Лучшее кафе - Gianni 

Лучший вегетарианский ресторан - 180 degrees 

Лучший ресторан азиатской кухня - Haku 

Лучший ресторан международной кухни - зал шеф-повара Владислава Дьячука в Mon Repos 

Лучшая ресторанная группа - Sparkling Group 

Лучший ресторан эстонской кухни - Juur 

Лучший fine dining ресторан - 180 degrees

В какие рестораны ходите вы? Пишите в комментариях!

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