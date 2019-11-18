Дочь Ларисы Гузеевой: «У меня две опухоли»

В начале 2018 года дочь телеведущей Ларисы Гузеевой рассказала в социальных сетях о том, что восстанавливается после операции — правда, тогда она скрыла, из-за чего перенесла хирургическое вмешательство, но отметила, что теперь ее самочувствие в норме. Но на днях выяснилось, что болезнь вновь напомнила о себе.

Неделю назад стало известно, что у Ольги Бухаровой вновь обнаружились проблемы со здоровьем. По ее словам, она только начала жить полноценной жизнью, как «опухоль вернулась». А накануне рассказала о том, что у нее целых два новообразования, которые не являются злокачественными.

«Да, у меня две опухоли. Обе они доброкачественные. Я живой, но не очень здоровый человек. Спасибо за внимание», — сообщила девушка.

Знаменитая мать не спешит комментировать состояние любимой дочери. Общаясь с журналистами, она намекнула, что оно связано с женскими проблемами: «Это бывает у девочек». Поклонники пришли к выводу, что самочувствие Бухаровой не вызывает опасение у беспокойной Гузеевой, которая обожает 19-летнюю дочь и много времени проводит с ней. Они не только посещают светские мероприятия, но и часто выбираются куда-нибудь вместе.

Несмотря на звездный статус матери, Ольга не стремится в шоу-бизнес и подчеркивает, что последнее время не берет деньги у Гузеевой, так как живет с молодым человеком. Вместе с возлюбленным, который является специалистом в области веб-дизайна, она она строит совместный бизнес и параллельно подрабатывает репетитором английского языка.

Отметим, что у Ларисы Гузеевой также есть старший сын Георгий, которому исполнилось 27 лет. Между ней и детьми установилась тесная дружеская связь, и ребята хорошо общаются не только со звездной мамой, но и между собой. Телеведущая постаралась дать им качественное образование, а также обеспечить финансовый старт в жизни.