Ольга Серябкина показала полуобнаженное тело

Певица возвращается к работе после нескольких дней отдыха, которые устроила себе в середине ноября. Звезда полна решимости и идей для записи нового музыкального материала. Не забывает она и о поклонниках, которых радует откровенными снимками.
После небольшого отдыха на одном из загородных курортов, она решила поделиться интригующим снимком, на котором изображена полуобнаженной — на ней нет нижнего белья, а длинные волосы прикрывают пышную грудь. Правда, многих подписчиков смутил странный взгляд звезды, другие же отметили, что она просто сосредоточена, пишет «Стархит».
Внимательные поклонники также заметили, что кумир изменила название профиля в Instagram. Многие недоумевали, почему даже после того как Серябкина ушла из коллектива и стала заниматься сольным творчеством под псевдонимом Molly, она не меняла имя аккаунта. Оказалось, такова политика знаменитой социальной сети, которая не позволяет делать это сразу. Когда прошло определенное время, певица взяла ник — seryabkina.