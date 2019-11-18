Галерея и видео: во второй вечер фестиваля на пароме Стокгольм-Таллинн творческие коллективы разошлись не на шутку. Смотрите, что творят!
Незабываемым стал этот круиз на пароме Baltic Queen из Таллинна в Стокгольм и обратно для десятков творческих коллективов и 260 детей, подростков и взрослых из Эстонии, России, Украины и Латвии, которые показали себя на сцене в рамках двухдневного творческого фестиваля «Осенний Калейдоскоп 2019» от школы моды и танца Max Moda.
В первый день были и смех, и слезы, а во второй вечер повода грустить не было, поскольку все творческие коллективы показывали свои таланты – и пели, и танцевали, и демонстрировали актерское мастерство, и удивляли своими коллекциями. Также все собрались для того, чтобы отметить день рождения школы моды и танца Max Moda, которой в 17 ноября исполнилось 15 лет. Во второй вечер было более людно, на первом этаже двухэтажного шоу-бура не было ни одного свободного места, родители, друзья и близкие пришли поддержать как детей, так и взрослых артистов. Также некоторые пассажиры парома пришли просто насладиться незабываемым шоу.
В честь праздника выступающим и зрителям показали архивное видео школы моды и танца Max Moda, там были первые ученики и то, как же всё начиналось. Это было незабываемое время!
Все коллективы постоянно учатся новому и совершенствуют свои навыки, если не получилось в этот раз, то обязательно получится в другой. Но все артисты и первого, и второго дня держались на сцене достойно и радовали зрителей. Главный девиз второго дня – «УЛЫБНИСЬ» и иди навстречу мечтам, совершай обдуманные поступки, работой над собой и у тебя всё обязательно получится. И даже если сегодня дождь, то завтра обязательно вновь выглянет солнце.
Второй день фестиваля был с наградами, коллективы и их руководители получили роскошные трофеи с кристаллами Swarovski, а также подарки от спонсоров, среди которых – Oriflame. Но мы уверены, что дети ехали сюда не за призом, а с желанием показать себя и свои таланты.
Ведущим вечера вновь стал журналист и конферансье Эдгар Гергель!
Смотрите галерею второго дня и видео!