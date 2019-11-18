Ноябрь подходит к концу, и впереди представителей Знаков Зодиака ожидает финишная прямая, завершающая 2019 год. Провести время с пользой и не попасться в ловушки судьбы поможет достоверный таро-прогноз на неделю с 18 по 24 ноября.
Каждый таро-прогноз — это не просто способ заглянуть в будущее, но и возможность получить советы и предупреждения заранее. Зная, какие события могут произойти на грядущей неделе, проще выстраивать планы и посвящать себя именно тем делам, которые будут значимы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно относиться к раскладам карт, однако не принимать советы старших Арканов как команду к действию. Порой важно просто выждать и ничего не предпринимать, чтобы неудачи обошли стороной.
Овен
В начале недели от Овнов потребуется осторожность как в словах, так и в действиях. «Умеренность» указывает на то, что любой опрометчивый поступок отрицательно отразится на будущем, поэтому так важно сохранять душевное равновесие. Благодаря контролю над эмоциями будет проще справляться с возникающими трудностями.
«Солнце» символизирует обретение чего-то важного. По этому Аркану Овны смогут исполнить заветную мечту, достичь поставленной ранее цели или заняться давно запланированным делом. Также по этому Аркану уходят проблемы, а это значит, что середина недели пройдет успешно.
«Мир» выпадает на конец недели, и это значит, что Овны смогут разобраться со всем, что мешает их благополучию. По этому Аркану завершаются ссоры и прекращаются разногласия. Овнам нужно постараться и найти общий язык со всеми, с кем у них напряженные отношения. Такая тактика позволит избавиться от груза на душе и больше не отвлекаться на отрицательные эмоции.
Телец
Аркан «Дьявол» на начало недели для Тельцов значит, что на пути у них будут препятствия, справиться с которыми необходимо для обретения благополучия. По этой карте судьба словно испытывает людей на прочность, проверяя, способны ли они отказаться от слабостей и посвятить себя действительно важным делам.
«Солнце» символизирует победу, а значит, Тельцы смогут справиться с тем, о чем предупреждал первый Аркан расклада. Совет карты — расправить плечи и стремиться к обретению мечты или цели, а также верить в личный успех.
«Колесо фортуны» указывает на неожиданный поворот судьбы, когда планы могут не сбыться. Такое положение дел не должно становиться поводом для паники. Тельцам к выходным важно держать в голове запасной вариант, чтобы не терять времени даром и переключиться на иные обязанности.
Близнецы
По карте «Смерть» Близнецов ждут перемены уже с 18 ноября. С понедельника Близнецам важно собраться с силами и отпустить дела или людей, которые готовы стать прошлым. Совет карты — не цепляться за то, что уже не принесет пользы в будущем, чтобы не останавливаться в развитии и не замирать на месте.
«Императрица» сулит рост и плодородие. Аркан указывает на развитие двух событий: обретение счастья в личной жизни и осуществление задуманного. И в первом, и во втором случаях Близнецам важно сдерживаться и не торопить события, чтобы исключить ошибки или принятие неверных решений.
«Звезда» говорит о том, что сложности остались позади. По этой карте цели становятся ясны, а путь к ним не занимает много времени. По этой карте в выходные дни Близнецы смогут исполнить заветное желание и стать в разы счастливее, если перестанут тревожиться.
Рак
«Императрица» указывает на развитие, и Ракам в начале недели стоит принять во внимание главный совет карты. Он заключается в соблюдении размеренности и отказе от разрушительных эмоций. Динамика и перемены к лучшему будут заметны не сразу, однако первые шаги навстречу благополучию нужно сделать уже в понедельник.
«Башня» указывает на разрушение планов и несбыточные мечты, однако расстраиваться не стоит. По этой карте в жизни происходят перемены, которые уже давно назревали, и Ракам придется еще раз свериться со своими установками, чтобы понять, какие из них утратили актуальность.
«Отшельник» указывает на необходимость временной изоляции. Продолжая тему Аркана «Башня», карта сулит удачу в будущем, однако для этого важно оказаться от несбыточных надежд, а также перестать строить иллюзии относительно будущего. Замки из песка никак не помогут достичь успехов. От них нужно отказаться в пользу возведения прочного фундамента, так необходимого для будущих побед.
Лев
«Суд» указывает Львам на необходимость борьбы за свои идеалы. По этой карте Львы смогут повлиять на окружение, чтобы добиться уважительного к себе отношения, но при этом им важно самим соблюдать правила приличия и отказаться от гордыни.
«Правосудие» указывает на то, что в середине недели Львы получат первые результаты своих трудов. Аркан говорит, что каждый человек возьмет ровно столько, сколько заслужил, и если поступки в прошлом были неблаговидными, судьба заставит исправить ошибки.
«Влюбленные» — карта выбора, делать который важно без спешки. Львам предстоит взвесить все «за» и «против», чтобы потом не кусать локти. Аркан предупреждает о том, что принятое решение отменить невозможно. Львы должны руководствоваться доводами разума и не действовать на поводу эмоций.
Дева
Аркан «Луна» говорит о временных трудностях, из-за которых Девы не могут сдвинуться с места. Совет карты — побороть в себе страхи и не слушать сплетен, ведь людская молва может быть обманчива. Не стоит верить всему, что говорят за спиной.
«Отшельник» свидетельствует о необходимости на время погрузиться в свой внутренний мир, разобраться с волнующими вопросами, а также восполнить запас энергии для решительного рывка. По этой карте в середине недели нужно посвятить свободное время исключительно себе и своим потребностям.
Аркан «Смерть» означает, что проще будет оставить за спиной прошлое, обновить энергетику и с новыми силами двигаться дальше. Не исключено, что карта указывает на отношения между людьми, которые больше не могут продолжаться, и настала пора поставить финальную точку.
Весы
Карта «Повешенный» в раскладе указывает Весам на то, что некоторые из запланированных дел могут оказаться в подвешенном состоянии, однако пугаться этого не стоит. Совет карты — не пытаться изменить события активными действиями, а переключиться на иные занятия, чтобы не терять времени даром.
«Мир» сулит Весам отличную середину недели, когда они смогут найти общий язык с близкими или коллегами, поставить точку в спорных вопросах и понять, куда нужно двигаться, чтобы достичь благополучия.
По карте «Умеренность» Весов ждет удача, если они откажутся от излишеств и вспомнят о том, что скромность украшает любого человека. Отказ от потакания слабостям сыграет ключевую роль в том, что важно для Весов, и благодаря этому они смогут достичь всего, что было в планах.
Скорпион
По карте «Луна» Скорпионы смогут справиться со многими страхами, если откажутся от потакания слабостям. Воспитание силы воли и снижение стресса позволят избавиться от всего, что так сильно пугает и не дает жить счастливо.
«Колесо фортуны» указывает на круговорот событий, в которые Скорпионы будут вовлечены в середине недели. От них потребуется умение приспосабливаться к быстро меняющимся условиям и принимать решения, полагаясь на себя.
Аркан «Дьявол» предупреждает Скорпионов об испытаниях. В выходные дни соблазны будут мешать, однако противиться им важно как для сохранения репутации, так и для того, чтобы обстоятельства не смогли взять верх и отдалить Скорпионов от поставленных задач.
Стрелец
«Император» сулит Стрельцам отличное начало недели. По этой карте легко создать себе хорошую репутацию и добиться успехов не только в деловой среде, но и в личной жизни. Совет карты — действовать мудро, опираясь на личный опыт и прислушиваясь к мнению со стороны наставников.
«Верховная жрица» описывает глубинные процессы, которые принято называть интуитивным сознанием. По этой карте важно прислушиваться к внутреннему голосу, который обязательно поможет найти выход из сложившихся обстоятельств, а также избежать неприятностей.
Карта «Дьявол» сулит испытания, связанные с соблазнами. Стрельцам к выходным дням важно оставаться свободными от всего, что может пагубно повлиять на будущее и на личность, отказаться от потакания дурным привычкам и общения с людьми, способными негативно повлиять на Стрельцов.
Козерог
Начало недели, судя по карте «Влюбленные», Козероги проведут в раздумьях. Этот Аркан символизирует важный выбор, от которого будет зависеть будущее, поэтому предстоит взвесить все плюсы и минусы.
«Отшельник» символизирует временную изоляцию. Козероги смогут окончательно разобраться в себе, чтобы принять верные решения. По этой карте, которая перекликается с «Влюбленными», получится сделать верный шаг.
«Повешенный» указывает на приостановку дел, когда судьба словно дает второй шанс. Козероги смогут выполнить работу над ошибками, а также понять, из-за чего были допущены оплошности, чтобы в будущем не происходило похожих ситуаций.
Водолей
«Императрица» указывает Водолеям на то, что их будущее позитивно, а значит, сейчас им важно не сворачивать с выбранного пути. Также по этому Аркану налаживается личная жизнь, и одиноким Водолеям важно не пропустить примет приближающейся любви.
Карта «Смерть» в раскладе указывает на избавление и обновление. Совет карты — не препятствовать переменам, которые готовы ворваться в жизнь, а также научиться отпускать прошлое, чтобы не тащить за собой груз пережитого, отвлекаясь на негативные эмоции и воспоминания.
«Сила» указывает Водолеям на важность поддержания оптимистичного настроя и воспитания воли. Любые препятствия будут по плечу, если не робеть, работать над повышением самооценки и не позволять посторонним навязывать свое мнение.
Рыбы
По карте «Башня» Рыб ждет встряска в начале недели. По этой карте в жизнь приходят перемены, иногда совсем нежданные, но всегда необходимые. Рыбам важно придерживаться спокойной линии поведения и не робеть, если будет необходимость принимать волевые решения.
«Суд» для Рыб — карта совести и ответственности. Совет Аркана — придерживаться честности во всем. Рыбы должны помнить о том, что окружение будет относиться к ним так же, как они относятся к людям.
«Дурак» в раскладе указывает Рыбам на то, что не все в жизни нужно воспринимать буквально и серьезно. Совет карты — добавить юмора, чтобы наладить контакты с окружающими людьми, а также верить в то, что позитивное мышление поможет притянуть в жизнь счастье.
Каждый таро-прогноз — это не просто способ заглянуть в будущее, но и возможность получить советы и предупреждения заранее. Зная, какие события могут произойти на грядущей неделе, проще выстраивать планы и посвящать себя именно тем делам, которые будут значимы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно относиться к раскладам карт, однако не принимать советы старших Арканов как команду к действию. Порой важно просто выждать и ничего не предпринимать, чтобы неудачи обошли стороной.
Овен
В начале недели от Овнов потребуется осторожность как в словах, так и в действиях. «Умеренность» указывает на то, что любой опрометчивый поступок отрицательно отразится на будущем, поэтому так важно сохранять душевное равновесие. Благодаря контролю над эмоциями будет проще справляться с возникающими трудностями.
«Солнце» символизирует обретение чего-то важного. По этому Аркану Овны смогут исполнить заветную мечту, достичь поставленной ранее цели или заняться давно запланированным делом. Также по этому Аркану уходят проблемы, а это значит, что середина недели пройдет успешно.
Аркан «Дьявол» на начало недели для Тельцов значит, что на пути у них будут препятствия, справиться с которыми необходимо для обретения благополучия. По этой карте судьба словно испытывает людей на прочность, проверяя, способны ли они отказаться от слабостей и посвятить себя действительно важным делам.
«Солнце» символизирует победу, а значит, Тельцы смогут справиться с тем, о чем предупреждал первый Аркан расклада. Совет карты — расправить плечи и стремиться к обретению мечты или цели, а также верить в личный успех.
«Колесо фортуны» указывает на неожиданный поворот судьбы, когда планы могут не сбыться. Такое положение дел не должно становиться поводом для паники. Тельцам к выходным важно держать в голове запасной вариант, чтобы не терять времени даром и переключиться на иные обязанности.
По карте «Смерть» Близнецов ждут перемены уже с 18 ноября. С понедельника Близнецам важно собраться с силами и отпустить дела или людей, которые готовы стать прошлым. Совет карты — не цепляться за то, что уже не принесет пользы в будущем, чтобы не останавливаться в развитии и не замирать на месте.
«Императрица» сулит рост и плодородие. Аркан указывает на развитие двух событий: обретение счастья в личной жизни и осуществление задуманного. И в первом, и во втором случаях Близнецам важно сдерживаться и не торопить события, чтобы исключить ошибки или принятие неверных решений.
«Звезда» говорит о том, что сложности остались позади. По этой карте цели становятся ясны, а путь к ним не занимает много времени. По этой карте в выходные дни Близнецы смогут исполнить заветное желание и стать в разы счастливее, если перестанут тревожиться.
Рак
«Императрица» указывает на развитие, и Ракам в начале недели стоит принять во внимание главный совет карты. Он заключается в соблюдении размеренности и отказе от разрушительных эмоций. Динамика и перемены к лучшему будут заметны не сразу, однако первые шаги навстречу благополучию нужно сделать уже в понедельник.
«Башня» указывает на разрушение планов и несбыточные мечты, однако расстраиваться не стоит. По этой карте в жизни происходят перемены, которые уже давно назревали, и Ракам придется еще раз свериться со своими установками, чтобы понять, какие из них утратили актуальность.
«Суд» указывает Львам на необходимость борьбы за свои идеалы. По этой карте Львы смогут повлиять на окружение, чтобы добиться уважительного к себе отношения, но при этом им важно самим соблюдать правила приличия и отказаться от гордыни.
«Правосудие» указывает на то, что в середине недели Львы получат первые результаты своих трудов. Аркан говорит, что каждый человек возьмет ровно столько, сколько заслужил, и если поступки в прошлом были неблаговидными, судьба заставит исправить ошибки.
«Влюбленные» — карта выбора, делать который важно без спешки. Львам предстоит взвесить все «за» и «против», чтобы потом не кусать локти. Аркан предупреждает о том, что принятое решение отменить невозможно. Львы должны руководствоваться доводами разума и не действовать на поводу эмоций.
Дева
Аркан «Луна» говорит о временных трудностях, из-за которых Девы не могут сдвинуться с места. Совет карты — побороть в себе страхи и не слушать сплетен, ведь людская молва может быть обманчива. Не стоит верить всему, что говорят за спиной.
Аркан «Смерть» означает, что проще будет оставить за спиной прошлое, обновить энергетику и с новыми силами двигаться дальше. Не исключено, что карта указывает на отношения между людьми, которые больше не могут продолжаться, и настала пора поставить финальную точку.
Весы
Карта «Повешенный» в раскладе указывает Весам на то, что некоторые из запланированных дел могут оказаться в подвешенном состоянии, однако пугаться этого не стоит. Совет карты — не пытаться изменить события активными действиями, а переключиться на иные занятия, чтобы не терять времени даром.
«Мир» сулит Весам отличную середину недели, когда они смогут найти общий язык с близкими или коллегами, поставить точку в спорных вопросах и понять, куда нужно двигаться, чтобы достичь благополучия.
По карте «Умеренность» Весов ждет удача, если они откажутся от излишеств и вспомнят о том, что скромность украшает любого человека. Отказ от потакания слабостям сыграет ключевую роль в том, что важно для Весов, и благодаря этому они смогут достичь всего, что было в планах.
Скорпион
«Колесо фортуны» указывает на круговорот событий, в которые Скорпионы будут вовлечены в середине недели. От них потребуется умение приспосабливаться к быстро меняющимся условиям и принимать решения, полагаясь на себя.
Аркан «Дьявол» предупреждает Скорпионов об испытаниях. В выходные дни соблазны будут мешать, однако противиться им важно как для сохранения репутации, так и для того, чтобы обстоятельства не смогли взять верх и отдалить Скорпионов от поставленных задач.
Стрелец
«Император» сулит Стрельцам отличное начало недели. По этой карте легко создать себе хорошую репутацию и добиться успехов не только в деловой среде, но и в личной жизни. Совет карты — действовать мудро, опираясь на личный опыт и прислушиваясь к мнению со стороны наставников.
«Верховная жрица» описывает глубинные процессы, которые принято называть интуитивным сознанием. По этой карте важно прислушиваться к внутреннему голосу, который обязательно поможет найти выход из сложившихся обстоятельств, а также избежать неприятностей.
Карта «Дьявол» сулит испытания, связанные с соблазнами. Стрельцам к выходным дням важно оставаться свободными от всего, что может пагубно повлиять на будущее и на личность, отказаться от потакания дурным привычкам и общения с людьми, способными негативно повлиять на Стрельцов.
Козерог
Начало недели, судя по карте «Влюбленные», Козероги проведут в раздумьях. Этот Аркан символизирует важный выбор, от которого будет зависеть будущее, поэтому предстоит взвесить все плюсы и минусы.
«Отшельник» символизирует временную изоляцию. Козероги смогут окончательно разобраться в себе, чтобы принять верные решения. По этой карте, которая перекликается с «Влюбленными», получится сделать верный шаг.
«Повешенный» указывает на приостановку дел, когда судьба словно дает второй шанс. Козероги смогут выполнить работу над ошибками, а также понять, из-за чего были допущены оплошности, чтобы в будущем не происходило похожих ситуаций.
Водолей
«Императрица» указывает Водолеям на то, что их будущее позитивно, а значит, сейчас им важно не сворачивать с выбранного пути. Также по этому Аркану налаживается личная жизнь, и одиноким Водолеям важно не пропустить примет приближающейся любви.
Карта «Смерть» в раскладе указывает на избавление и обновление. Совет карты — не препятствовать переменам, которые готовы ворваться в жизнь, а также научиться отпускать прошлое, чтобы не тащить за собой груз пережитого, отвлекаясь на негативные эмоции и воспоминания.
«Сила» указывает Водолеям на важность поддержания оптимистичного настроя и воспитания воли. Любые препятствия будут по плечу, если не робеть, работать над повышением самооценки и не позволять посторонним навязывать свое мнение.
Рыбы
По карте «Башня» Рыб ждет встряска в начале недели. По этой карте в жизнь приходят перемены, иногда совсем нежданные, но всегда необходимые. Рыбам важно придерживаться спокойной линии поведения и не робеть, если будет необходимость принимать волевые решения.
«Суд» для Рыб — карта совести и ответственности. Совет Аркана — придерживаться честности во всем. Рыбы должны помнить о том, что окружение будет относиться к ним так же, как они относятся к людям.
«Дурак» в раскладе указывает Рыбам на то, что не все в жизни нужно воспринимать буквально и серьезно. Совет карты — добавить юмора, чтобы наладить контакты с окружающими людьми, а также верить в то, что позитивное мышление поможет притянуть в жизнь счастье.