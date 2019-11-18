Таро. Иллюстративное фото. ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Ноябрь подходит к концу, и впереди представителей Знаков Зодиака ожидает финишная прямая, завершающая 2019 год. Провести время с пользой и не попасться в ловушки судьбы поможет достоверный таро-прогноз на неделю с 18 по 24 ноября.

Каждый таро-прогноз — это не просто способ заглянуть в будущее, но и возможность получить советы и предупреждения заранее. Зная, какие события могут произойти на грядущей неделе, проще выстраивать планы и посвящать себя именно тем делам, которые будут значимы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно относиться к раскладам карт, однако не принимать советы старших Арканов как команду к действию. Порой важно просто выждать и ничего не предпринимать, чтобы неудачи обошли стороной.

Овен

В начале недели от Овнов потребуется осторожность как в словах, так и в действиях. «Умеренность» указывает на то, что любой опрометчивый поступок отрицательно отразится на будущем, поэтому так важно сохранять душевное равновесие. Благодаря контролю над эмоциями будет проще справляться с возникающими трудностями.

«Солнце» символизирует обретение чего-то важного. По этому Аркану Овны смогут исполнить заветную мечту, достичь поставленной ранее цели или заняться давно запланированным делом. Также по этому Аркану уходят проблемы, а это значит, что середина недели пройдет успешно.

«Мир» выпадает на конец недели, и это значит, что Овны смогут разобраться со всем, что мешает их благополучию. По этому Аркану завершаются ссоры и прекращаются разногласия. Овнам нужно постараться и найти общий язык со всеми, с кем у них напряженные отношения. Такая тактика позволит избавиться от груза на душе и больше не отвлекаться на отрицательные эмоции.

Телец

Аркан «Дьявол» на начало недели для Тельцов значит, что на пути у них будут препятствия, справиться с которыми необходимо для обретения благополучия. По этой карте судьба словно испытывает людей на прочность, проверяя, способны ли они отказаться от слабостей и посвятить себя действительно важным делам.

«Солнце» символизирует победу, а значит, Тельцы смогут справиться с тем, о чем предупреждал первый Аркан расклада. Совет карты — расправить плечи и стремиться к обретению мечты или цели, а также верить в личный успех.

«Колесо фортуны» указывает на неожиданный поворот судьбы, когда планы могут не сбыться. Такое положение дел не должно становиться поводом для паники. Тельцам к выходным важно держать в голове запасной вариант, чтобы не терять времени даром и переключиться на иные обязанности.

Близнецы

По карте «Смерть» Близнецов ждут перемены уже с 18 ноября. С понедельника Близнецам важно собраться с силами и отпустить дела или людей, которые готовы стать прошлым. Совет карты — не цепляться за то, что уже не принесет пользы в будущем, чтобы не останавливаться в развитии и не замирать на месте.

«Императрица» сулит рост и плодородие. Аркан указывает на развитие двух событий: обретение счастья в личной жизни и осуществление задуманного. И в первом, и во втором случаях Близнецам важно сдерживаться и не торопить события, чтобы исключить ошибки или принятие неверных решений.

«Звезда» говорит о том, что сложности остались позади. По этой карте цели становятся ясны, а путь к ним не занимает много времени. По этой карте в выходные дни Близнецы смогут исполнить заветное желание и стать в разы счастливее, если перестанут тревожиться.

Рак

«Императрица» указывает на развитие, и Ракам в начале недели стоит принять во внимание главный совет карты. Он заключается в соблюдении размеренности и отказе от разрушительных эмоций. Динамика и перемены к лучшему будут заметны не сразу, однако первые шаги навстречу благополучию нужно сделать уже в понедельник.

«Башня» указывает на разрушение планов и несбыточные мечты, однако расстраиваться не стоит. По этой карте в жизни происходят перемены, которые уже давно назревали, и Ракам придется еще раз свериться со своими установками, чтобы понять, какие из них утратили актуальность.

«Отшельник» указывает на необходимость временной изоляции. Продолжая тему Аркана «Башня», карта сулит удачу в будущем, однако для этого важно оказаться от несбыточных надежд, а также перестать строить иллюзии относительно будущего. Замки из песка никак не помогут достичь успехов. От них нужно отказаться в пользу возведения прочного фундамента, так необходимого для будущих побед.

Лев

«Суд» указывает Львам на необходимость борьбы за свои идеалы. По этой карте Львы смогут повлиять на окружение, чтобы добиться уважительного к себе отношения, но при этом им важно самим соблюдать правила приличия и отказаться от гордыни.

«Правосудие» указывает на то, что в середине недели Львы получат первые результаты своих трудов. Аркан говорит, что каждый человек возьмет ровно столько, сколько заслужил, и если поступки в прошлом были неблаговидными, судьба заставит исправить ошибки.

«Влюбленные» — карта выбора, делать который важно без спешки. Львам предстоит взвесить все «за» и «против», чтобы потом не кусать локти. Аркан предупреждает о том, что принятое решение отменить невозможно. Львы должны руководствоваться доводами разума и не действовать на поводу эмоций.

Дева

Аркан «Луна» говорит о временных трудностях, из-за которых Девы не могут сдвинуться с места. Совет карты — побороть в себе страхи и не слушать сплетен, ведь людская молва может быть обманчива. Не стоит верить всему, что говорят за спиной.

«Отшельник» свидетельствует о необходимости на время погрузиться в свой внутренний мир, разобраться с волнующими вопросами, а также восполнить запас энергии для решительного рывка. По этой карте в середине недели нужно посвятить свободное время исключительно себе и своим потребностям.

Аркан «Смерть» означает, что проще будет оставить за спиной прошлое, обновить энергетику и с новыми силами двигаться дальше. Не исключено, что карта указывает на отношения между людьми, которые больше не могут продолжаться, и настала пора поставить финальную точку.

Весы

Карта «Повешенный» в раскладе указывает Весам на то, что некоторые из запланированных дел могут оказаться в подвешенном состоянии, однако пугаться этого не стоит. Совет карты — не пытаться изменить события активными действиями, а переключиться на иные занятия, чтобы не терять времени даром.

«Мир» сулит Весам отличную середину недели, когда они смогут найти общий язык с близкими или коллегами, поставить точку в спорных вопросах и понять, куда нужно двигаться, чтобы достичь благополучия.

По карте «Умеренность» Весов ждет удача, если они откажутся от излишеств и вспомнят о том, что скромность украшает любого человека. Отказ от потакания слабостям сыграет ключевую роль в том, что важно для Весов, и благодаря этому они смогут достичь всего, что было в планах.

Скорпион

По карте «Луна» Скорпионы смогут справиться со многими страхами, если откажутся от потакания слабостям. Воспитание силы воли и снижение стресса позволят избавиться от всего, что так сильно пугает и не дает жить счастливо.

«Колесо фортуны» указывает на круговорот событий, в которые Скорпионы будут вовлечены в середине недели. От них потребуется умение приспосабливаться к быстро меняющимся условиям и принимать решения, полагаясь на себя.

Аркан «Дьявол» предупреждает Скорпионов об испытаниях. В выходные дни соблазны будут мешать, однако противиться им важно как для сохранения репутации, так и для того, чтобы обстоятельства не смогли взять верх и отдалить Скорпионов от поставленных задач.

Стрелец

«Император» сулит Стрельцам отличное начало недели. По этой карте легко создать себе хорошую репутацию и добиться успехов не только в деловой среде, но и в личной жизни. Совет карты — действовать мудро, опираясь на личный опыт и прислушиваясь к мнению со стороны наставников.

«Верховная жрица» описывает глубинные процессы, которые принято называть интуитивным сознанием. По этой карте важно прислушиваться к внутреннему голосу, который обязательно поможет найти выход из сложившихся обстоятельств, а также избежать неприятностей.

Карта «Дьявол» сулит испытания, связанные с соблазнами. Стрельцам к выходным дням важно оставаться свободными от всего, что может пагубно повлиять на будущее и на личность, отказаться от потакания дурным привычкам и общения с людьми, способными негативно повлиять на Стрельцов.

Козерог

Начало недели, судя по карте «Влюбленные», Козероги проведут в раздумьях. Этот Аркан символизирует важный выбор, от которого будет зависеть будущее, поэтому предстоит взвесить все плюсы и минусы.

«Отшельник» символизирует временную изоляцию. Козероги смогут окончательно разобраться в себе, чтобы принять верные решения. По этой карте, которая перекликается с «Влюбленными», получится сделать верный шаг.

«Повешенный» указывает на приостановку дел, когда судьба словно дает второй шанс. Козероги смогут выполнить работу над ошибками, а также понять, из-за чего были допущены оплошности, чтобы в будущем не происходило похожих ситуаций.

Водолей

«Императрица» указывает Водолеям на то, что их будущее позитивно, а значит, сейчас им важно не сворачивать с выбранного пути. Также по этому Аркану налаживается личная жизнь, и одиноким Водолеям важно не пропустить примет приближающейся любви.

Карта «Смерть» в раскладе указывает на избавление и обновление. Совет карты — не препятствовать переменам, которые готовы ворваться в жизнь, а также научиться отпускать прошлое, чтобы не тащить за собой груз пережитого, отвлекаясь на негативные эмоции и воспоминания.

«Сила» указывает Водолеям на важность поддержания оптимистичного настроя и воспитания воли. Любые препятствия будут по плечу, если не робеть, работать над повышением самооценки и не позволять посторонним навязывать свое мнение.

Рыбы

По карте «Башня» Рыб ждет встряска в начале недели. По этой карте в жизнь приходят перемены, иногда совсем нежданные, но всегда необходимые. Рыбам важно придерживаться спокойной линии поведения и не робеть, если будет необходимость принимать волевые решения.

«Суд» для Рыб — карта совести и ответственности. Совет Аркана — придерживаться честности во всем. Рыбы должны помнить о том, что окружение будет относиться к ним так же, как они относятся к людям.