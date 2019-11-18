Эммануил Виторган с супругой впервые показали младшую дочь

79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик в августе этого года вновь стали родителями. Малышку Клару супруги назвали в честь мамы Эммануила Гедеоновича. Для поклонников и коллег пополнение в звездной семье стало сюрпризом, ведь Ирина тщательно скрывала факт ожидания девочки. «Нет слов, чтобы говорить насчет этого события в моей жизни. Как же хотелось мне этих детей!», — заявил Виторган, пишет «Стархит».

Знаменитости редко показывают снимки младшей дочери. Однако на днях пара решила, что пришло время познакомить наследницу с публикой. «Кларочка постоянно улыбается, особенно когда видит папу. Они так другу друга понимают. Все нам говорят, что она очень сильно похожа на Максима», — поделилась Ирина.

Кадр из передачи

Эммануил Виторган и Ирина Млодик вместе уже 20 лет. Муж и жена признаются, что все это время мечтали о детях, но после того как у Ирины диагностировали онкологию, врачи запретили ей рожать. По словам Млодик, она не могла упустить шанс стать матерью. «Хирург, который делал мне операцию сказал, что мне о жизни надо думать, а я о ребенке говорю», — рассказывает жена Эммануила Гедеоновича.

Родные и близкие поддержали Ирину в намерении стать мамой. Женщина отметила, что только ради нее Виторган решился стать отцом в преклонном возрасте. «Я очень благодарна мужу. С ним я ничего не боялась, потому что у нас очень дружная семья. Мы также не боимся думать, что нам немного осталось, наоборот, знаем — мы долго проживем», — говорит Млодик.