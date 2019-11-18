«Я даже знаю имя любовницы»: Плющенко и Рудковская впервые высказались об измене в семье

В телеграм-канале Яны «Голубь Мира» Рудковская заявила, что раньше, случилось такое, она пошла бы в суд, но еще может обратиться к Фемиде попозже. «В былые времена я бы на «7 Дней» в суд подала, а сейчас, когда идёт наше реалити-шоу, пусть пишут... Может, как-нибудь и до них руки дойдут. Я не злопамятная, но память у меня хорошая! Или это маленькая редакторская месть, что я этому изданию с 2007 года эксклюзивов не даю?» - написала Рудковская.

Накануне некоторые российские СМИ заявили, что муж Рудковской якобы более двух лет живет на две семьи, в Петербурге у него есть любовница. «Я даже знаю имя этой любовницы – Кордон». Кордон – это не фамилия и не ник. Это название деревенского домика, в котором Плющенко разводит гусей и свиней», - отметила Рудковская.

Она представила в посте и реакцию своего мужа. «Да, Котенька, это сильно. А чего не написали, что у меня пять любовниц? И что мы с тобой уже не живем, а разводимся», - ответил на запись Евгений.