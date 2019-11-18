Стало известно, кем на самом деле является невеста Дмитрия Шепелева

Накануне он впервые решил прокомментировать эту информацию, опубликовав первое совместное фото с дамой сердца, а также рассказал историю знакомства с ней и попросил у подписчиков света. На снимке Шепелев нежно целует в щеку свою улыбчивую избранницу, сообщает Topnews.

По его словам, они познакомились благодаря своим детям, которые ходят в один детский сад и познакомились раньше, чем родители.

«Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья. А у вас как?» - написал Шепелев.

Напомним, после смерти Жанны Фриске Дмитрий сам воспитывает маленького Платона и не контактирует с родителями покойной супруги. Подписчики поздравляют Шепелева с радостными событиями, но про этот конфликт не забывают. «Во всей этой ужасной историей с Жанночкой и вами безумно жалко ее семью, и неважно, как себя вел горем убитый папа, важно, как вы, молодой и умный, повели себя в этой ситуации, жалко родителей… Жанна не снится, не спрашивает: Дима, зачем ты так с моими родными?», «Винить его не надо, он не виноват, что Жанны нет. Это так суждено. Он молодой и жизнь продолжается», - пишут подписчики.

Тем временем журналисты выяснили подробности о невесте Шепелева. Как оказалось, они являются ровесниками, Дмитрий воспитывает сына от Жанны Фриске Платона, а у Екатерины - дочь Лада, рожденная от ее бывшего официального мужа, состоятельного бизнесмена Дмитрия Кленова.

Сама Екатерина Тулупова, по словам инсайдеров, долгие годы занимается дизайном интерьеров и владеет собственной фирмой. С большой вероятностью, после развода Кленов выплачивает ей немалые алименты на содержание дочери. Он является бизнесменом, основателем и действующим руководителем компании Altus Capital, в учредительстве которой - сразу несколько крупных проектов, в том числе сеть аптек «36,6».