«Я чувствую себя просто дырой»: люди с ограниченными возможностями откровенно о сексе

В день аварии Лаура и Джейкоб возвращались от своих родителей. Было уже поздно. Они наехали на большую яму. В результате машина три раза перевернулась и врезалась в дерево, которое упало на голову Лауре. У женщины оказался сдавлен позвоночник и сломаны шейные позвонки. После аварии она больше не могла шевелить пальцами, не могла чувствовать свое тело от груди и ниже. Лаура могла лишь немного двигать бедрами, но не ногами.

После таких травм, секс – это первое, о чем начинает думать человек. Для Лауры это тоже было одним из самых важных вопросов. Можно ли вообще заниматься сексом? Будет ли она что-то чувствовать? И остается ли у человека сексуальное желание после таких несчастных случаев? Это были лишь некоторые из вопросов Лауры. Конечно, ее интересовало, сможет ли она когда-нибудь использовать свои ладони, руки и ноги?

Для многих секс является одним из двигателей жизни, и трудно не думать об этом.

Около 80-90 процентов людей, у которых были травмы спинного мозга, испытывают изменения в своей сексуальной жизни. Характер этих изменений может варьироваться от человека к человеку. Это зависит от точного местоположения позвоночника, типа травмы и ее характера. Эти факторы влияют на то, насколько пациент может чувствовать или терять ощущения в половых органах.

Основные проблемы связаны с оргазмом и возбуждением. Оргазм может быть не таким, как до травмы, а во время секса может повышаться артериальное давление и возникать проблемы с недержанием мочевого пузыря.

Несмотря на эти факторы, многие люди, которые испытали травмы спинного мозга, как правило, испытывают значительное отсутствие сексуального аппетита. Это связано с наступлением депрессии и тревоги после таких травм.

Многие инвалиды боятся выходить на улицу. Им не нравится, когда другие смотрят на них как на беспомощных и непривлекательных. Но, несмотря на предположения современной поп-культуры, эти люди тоже занимаются сексом. Он для них не опасен и даже необходим.

Лаура и Джейкоб рассказали СМИ, что до несчастного случая их сексуальная жизнь переживала кризис, и пара была полна решимости пережить его. Но сразу после аварии, когда они оба были в больнице, а Джейкоб лежал с Лаурой в постели, пара вновь начала целоваться. И это был тот момент, когда они оба поняли, что их интимная жизнь больше не будет прежней. Лаура столкнулась с тем, что не могла снять шорты, а куда до разнообразных позах в сексе. Они пробовали разные секс-игрушки, но безуспешно.

Близкое общение после аварии сыграло очень важную роль для их интимных отношений. Женщина поделилась своими попытками заняться сексом. Иногда это заканчивалось слезами, а иногда смехом. В общем, Лаура говорит, что легче, когда к этому относишься с юмором. Но общаться во время секса не так то просто. Пострадавшей женщине это все еще дается с трудом, но она учится это делать это, потому что это помогает.

Иногда у меня очень хорошее настроение, а иногда, когда мы занимаемся сексом, я чувствую себя просто дырой. Я просто лежу там,

— говорит Лаура.

Она рассуждает о том, как трудно выбрать наиболее подходящую позу для секса. Главным образом потому, что сверху ей трудно балансировать.

Несмотря на трудности, секс играет огромную роль в жизни Лауры и Джейкоба.

Я не могу представить, что мы не будем заниматься сексом с Джейкобом,

— отмечает Лаура.

Ее супруг признается, что он хотел бы вернуть свою прежнюю жизнь, но никогда бы не променял свою жизнь на другую.